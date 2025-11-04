Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, dovrebbe presto guadagnare una nuova icona con colori gradiente.

Dall’ultima versione dell’app per Android sono però emerse altre due novità in sviluppo che investono la funzionalità Ask Photos: la prima corrisponde a un modo alternativo per accedere alla funzionalità tramite un pulsante dedicato; la seconda novità non è molto chiara e sembra suggerire una nuova raccolta che vedremo in futuro ma che ancora non esiste nell’app. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Foto: nuovo modo per accedere ad Ask Photos in arrivo?

Ask Photos è una potenzialità di Google Foto che consente agli utenti di cercare immagini e video nella galleria fotografica utilizzando frasi più complesse rispetto alle semplici parole chiave, grazie all’intelligenza artificiale. Tale funzione è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Analizzando la versione 7.52 dell’app per dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha individuato il codice necessario per attivare una nuova potenzialità legata ad Ask Photos (via Android Authority).

Il team di sviluppo sta mettendo a punto un nuovo modo più immediato per consentire agli utenti di accedere alla funzionalità di ricerca interna all’app potenziata dall’IA che va oltre rispetto alla scheda dedicata.

Come potrete notare dalla seguente immagine, il nuovo pulsante Ask verrà mostrato direttamente nella barra degli strumenti del visualizzatore delle immagini. Effettuando un tap su di esso, compariranno una barra di ricerca per inserire il testo della domanda o l’icona del microfono per l’input vocale.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

In futuro potrebbe arrivare la misteriosa raccolta “Outfit”

Andando oltre, l’insider ha individuato alcune stringhe di codice legate ad Ask Photos (nome in codice “ellmann”) che fanno riferimento a un’inedita raccolta chiamata Outfit ma che non forniscono grandi indicazioni per aiutarci a inquadrare di cosa stiamo parlando.

<string name=”photos_ellmann_mft_settings_subtitle”>Manage preferences for the Outfits collection</string>

<string name=”photos_ellmann_mft_settings_title”>Organize your outfits</string>

È possibile che nella scheda Raccolte, oltre alle già esistenti raccolte “Persone e animali domestici”, “Su questo dispositivo”, “Album”, “Documenti”, “Luoghi” e “Momenti” venga aggiunta la nuova raccolta “Outfit” che include al suo interno proprio le immagini (o i video) raffiguranti vari outfit.

L’insider azzarda inoltre l’ipotesi che questa raccolta possa integrare Doppl, il servizio di prova virtuale dei vestiti di Google tramite immagini e screenshot degli outfit. Una cosa del genere andrebbe ad espandere le capacità di Ask Photos. Ne sapremo di più con le prossime versioni di Google Foto.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

Come anticipato in precedenza, la novità di Google Foto di cui abbiamo appena discusso risulta nascosta nell’ultima versione dell’app e non sappiamo ancora quando verrà effettivamente messa a disposizione degli utenti.