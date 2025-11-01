Il team di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso ci arriva da Google Foto.

Nelle scorse ore, infatti, l’azienda statunitense ha annunciato l’introduzione di nuovi modelli di editing video che, a suo dire, saranno in grado di offrire configurazioni “alla moda” e un sistema di creazione di video “facile e automatizzato”.

Una bella novità per Google Foto

Stando a quanto è stato reso noto da Google, grazie ai nuovi modelli diventa molto più facile creare un video curato e degno di essere condiviso, con narrazioni creative abbinate a musica di tendenza.

Il colosso di Mountain View precisa che il nuovo strumento offre un’esperienza di editing video più intelligente e assistita, includendo modelli alla moda che rendono la creazione di video facile e automatizzata, la selezione multimediale intelligente (aiuta a scegliere i momenti migliori dalla propria libreria) e opzioni di personalizzazione creative con musica e testo.

Su una pagina di supporto il team di Google spiega come scegliere un modello:

Sul tuo dispositivo Android, apri l’app Google Foto In basso, tocca Crea e quindi Video Ricordo Sfoglia i modelli per diversi temi e narrazioni (i modelli sono video preconfezionati che includono già musica, testo e beat-matching) Una volta trovato il modello che desideri utilizzare per il tuo video, tocca Usa modello Seleziona le tue foto o i tuoi video. Puoi farlo in due modi: Seleziona manualmente le foto o i video migliori dalla tua galleria in base alla storia che vuoi raccontare

Per utilizzare la selezione assistita dei contenuti per il modello, tocca “Aiutami a selezionare” (ve rrà selezionato automaticamente il contenuto che desideri includere nel tuo video) Con la ricerca: nella casella di ricerca, digita alcune parole relative alle persone, ai luoghi, ai temi o alle date da includere nel video in evidenza (ad esempio, “Compleanno”, “Museo” o “Giappone”) Con persone, luoghi e intervalli di tempo suggeriti: dagli elementi suggeriti, seleziona “Chi”, “Dove”, “Quando” e altro ancora

In alto a destra, tocca Avanti Rivedi il tuo video In base alla storia che vuoi creare, puoi personalizzare il tuo video modificando le clip, la musica o il testo Al termine, tocca Salva Per guardare il video dei momenti salienti, tocca Riproduci o attendi di ricevere una notifica quando il video sarà pronto

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.