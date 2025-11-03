Chi dice che per avere una batteria mostruosa e prestazioni da top di gamma sia necessario spendere una fortuna? Realme GT 7 stravolge le regole del mercato con un’offerta semplicemente incredibile su AliExpress. Parliamo di uno smartphone che si distingue per specifiche tecniche all’avanguardia, come la sua enorme batteria da 7000 mAh e il debutto del potente SoC MediaTek Dimensity 9400E, proposto a un prezzo che ha del clamoroso. Il listino di 749€ viene infatti letteralmente polverizzato, portando il dispositivo a un minimo storico di appena 338,44€. Un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un device progettato per non scendere a compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un vero affare.

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Realme GT 7: un concentrato di potenza con batteria da record

Realme GT 7 si presenta con una scheda tecnica da primo della classe. Il cuore pulsante è il nuovo processore MediaTek Dimensity 9400E, un chip a 4 nanometri che garantisce prestazioni fulminee in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming più esigente. A supporto troviamo ben 12 GB di RAM LPDDR5 e memorie interne UFS 4.0, lo standard più veloce attualmente disponibile, per un’esperienza d’uso sempre fluida e reattiva. La gestione termica è eccellente, grazie a una grande vapor chamber e a un innovativo foglio di grafene integrato nella back cover, che dissipa il calore 6 volte meglio del vetro tradizionale.

Il display è un altro punto di forza: un pannello OLED da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco da record di 6000 nit, che assicura una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Il supporto a Dolby Vision e HDR10+ lo rende ideale per la fruizione di contenuti multimediali. Ma la vera star è senza dubbio l’autonomia. La batteria da 7000 mAh permette di coprire tranquillamente due, se non tre, giorni di utilizzo intenso. Quando si scarica, la ricarica rapida da 120W riporta lo smartphone al 100% in circa 40 minuti. Completano il quadro una certificazione IP68/IP69, connettività Wi-Fi 7 e un comparto fotografico versatile con sensore principale Sony IMX906 e un teleobiettivo 2x ottimizzato per i ritratti.

Processore: MediaTek Dimensity 9400E

MediaTek Dimensity 9400E Memoria: 12 GB di RAM LPDDR5

12 GB di RAM LPDDR5 Archiviazione: 256/512 GB UFS 4.0

256/512 GB UFS 4.0 Display: 6,8″ OLED, 120 Hz, 6000 nit di picco

6,8″ OLED, 120 Hz, 6000 nit di picco Batteria: 7000 mAh

7000 mAh Ricarica: 120W cablata

120W cablata Fotocamera Principale: Sony IMX906

Sony IMX906 Certificazione: IP68/IP69

IP68/IP69 Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 360°

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa promozione, disponibile in occasione del Mega Choice Day di AliExpress, rappresenta una delle migliori opportunità dell’anno per acquistare un dispositivo di questa caratura. Il prezzo di listino di Realme GT 7, fissato a 749€, scende al prezzo finale di soli 338,44€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 410€, che si traduce in uno sconto superiore al 54%. Un vero e proprio crollo di prezzo che posiziona lo smartphone in una fascia di mercato incredibilmente aggressiva.

Per ottenere questo prezzo finale, è necessario seguire due semplici passaggi durante l’acquisto. Innanzitutto, bisogna applicare il coupon IFPORJPK nell’apposito campo prima di procedere al pagamento. Successivamente, è fondamentale selezionare PayPal come metodo di pagamento, poiché questo sbloccherà un ulteriore sconto automatico al checkout. È importante agire in fretta: offerte di questo tipo su AliExpress sono spesso legate a un numero limitato di coupon o a scorte di prodotto che possono esaurirsi rapidamente. La spedizione è gestita direttamente dalla piattaforma, con le garanzie previste per gli acquirenti.

Acquista Realme GT 7 su AliExpress a 338,44€ invece di 749€ Inserisci il coupon IFPORJPK Paga con PayPal

