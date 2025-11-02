C’è una nuova carrellata di aggiornamenti software che coinvolge smartphone, tablet e smartwatch a marchio Samsung. Il colosso sudcoreano continua a confermarsi re degli aggiornamenti, rilasciando tempestivamente le patch di sicurezza più aggiornate, risolvendo i bug presenti e aggiungendo nuove funzionalità.

Gli aggiornamenti in questione coinvolgono i pieghevoli del 2024, ovvero Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, due smartphone di fascia bassa della gamma Galaxy A, un tablet della gamma Active e svariati smartwatch (non proprio recentissimi) della gamma Galaxy Watch. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Aggiornamento di ottobre 2025 per Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Da qualche giorno, Samsung ha avviato il rilascio dell’aggiornamento mensile di ottobre 2025 per Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 tramite i firmware F956BXXS2CYJ1 e F741BXXS2CYJ1.

I due pieghevoli, che hanno ricevuto la One UI 8 nel mese di settembre, devono ora accontentarsi della classica risoluzione dei bug e dell’implementazione delle patch di sicurezza di ottobre 2025 (risolvono 14 CVE e 20 SVE), dettagliate dal colosso sudcoreano nel consueto bollettino.

È tempo di One UI 8 per altri due smartphone di fascia bassa e un Galaxy Tab “Active”

Ben più importante è invece l’aggiornamento che coinvolge il tablet Galaxy Tab Active 5 Pro e gli smartphone Galaxy A06 e Galaxy A07: per questi tre dispositivi, Samsung sta distribuendo la One UI 8, la più recente versione della One UI su base Android 16.

Il tablet “rugged” Galaxy Tab Active 5 Pro sta ricevendo l’aggiornamento in Europa con il firmware X356BXXU3BYJ4 tramite un pacchetto OTA da oltre 2 GB. Le patch di sicurezza sono aggiornate a ottobre 2025.

I due smartphone Galaxy A07 e Galaxy A06 stanno ricevendo l’aggiornamento in alcuni paesi asiatici (come Indonesia, Malesia, Thailandia e le Filippine) con i firmware A075FXXU1BYJA e A065FXXU7CYJ8 tramite un pacchetto OTA da circa 2,3 GB. Le patch di sicurezza sono aggiornate a ottobre 2025 per il primo e a settembre 2025 per il secondo. Questi aggiornamenti dovrebbero raggiungere le unità europee nei prossimi giorni.

I Samsung Galaxy Watch6 ricevono la quarta beta della One UI 8 Watch

Nel mese di settembre, Samsung ha aperto il programma beta della One UI 8 Watch per i suoi smartwatch del 2023, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Da allora, i due smartwatch hanno ricevuto diverse versioni in anteprima e nelle ultime ore stanno ricevendo la quarta beta (via APTIVI).

La nuova versione in anteprima (firmware ZYJ6) arriva sulle unità sud-coreane tramite un pacchetto di quasi 140 MB che include le patch di ottobre 2025. Sono due le modifiche apportate: risolve alcuni problemi sul fronte delle performance; risolve alcuni problemi legati al GPS.

C’è un nuovo aggiornamento (minore) per tanti vecchi Galaxy Watch

Rimanendo in ambito smartwatch, c’è un nuovo aggiornamento minore anche per gli altri Galaxy Watch più datati e ancora supportati: Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro e Galaxy Watch FE.

Tutti questi smartwatch ricevono le patch di sicurezza di agosto 2025, non le più recenti disponibili ma comunque un deciso passo in avanti rispetto alle patch di marzo 2025 implementate con il precedente aggiornamento. Ecco i firmware in distribuzione:

Serie Galaxy Watch4: XXU1IYI1

Serie Galaxy Watch5: XXU1CYJ1

Galaxy Watch FE: XXU1BYJ1

Come aggiornare smartphone, tablet e smartwatch Samsung Galaxy

