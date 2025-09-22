Il team di sviluppatori di Samsung ha mantenuto e la promessa e, dopo avere avviato il rilascio dell’aggiornamento che porta con sé One UI 8 e Android 16 sulla serie Samsung Galaxy S25, è adesso pronto a fare sbarcare la nuova interfaccia sugli altri device dell’azienda.

E così nelle scorse ore dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio dell’aggiornamento a One UI 8 sugli smartphone pieghevoli del 2024: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

One UI 8 arriva anche su Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse ore dal popolare leaker Tarun Vats su X, in Corea del Sud Samsung ha rilasciato l’aggiornamento della versione stabile della nuova interfaccia per gli utenti beta.

Queste sono le nuove versioni software:

Samsung Galaxy Z Fold6: F956NKSU2CYI7/F956NOKR2CYI7/F956NKSU2CYHC

Samsung Galaxy Z Flip6: F741NKSU2CYI6/F741NOKR2CYI6/F741NKSU2CYHC

Per gli utenti che avevano aderito al programma beta l’update ha un peso di circa 600 MB mentre per gli altri utenti dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 GB (il rilascio dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni).

Oltre alle novità di One UI 8, l’aggiornamento in questione porta con sé anche le ultime patch di sicurezza.

Nei prossimi giorni il team di sviluppatori del colosso coreano dovrebbe iniziare ad implementare la nuova versione dell’interfaccia anche per i modelli commercializzati negli altri Paesi.

Nel momento in cui l’update sarà effettivamente disponibile, gli utenti verranno avvisati attraverso una notifica di sistema. I più impazienti possono sempre procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.