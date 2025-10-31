Verso la fine dello scorso mese di settembre, vi avevamo segnalato che alcuni utenti Wear OS possessori di smartwatch Samsung, OnePlus e non solo avevano notato la sparizione dell’app Google Orologio e adesso, poco più di un mese più tardi, il colosso di Mountain View è intervenuto sulla questione, confermando di fatto che l’app diventerà un’esclusiva dei suoi sempre più apprezzati Pixel Watch.

Infatti, sebbene il mese scorso il cambiamento fosse già saltato all’occhio di diversi utenti, non era arrivato alcun commento ufficiale sulla vicenda. Adesso, invece, Google ha deciso di fare chiarezza e lo ha fatto con un breve annuncio apparso sul sito ufficiale in cui viene spiegato che fin da subito soltanto i possessori degli smartwatch della serie Pixel Watch avranno accesso all’app Google Orologio. Big G non ha mancato di spiegare le ragioni alla base di questa decisione: allo stato attuale, tutti i principali OEM che producono smartwatch Wear OS propongono anche una propria app Orologio come predefinita; alla luce di ciò, Google Orologio per Wear OS conserva una propria utilità soltanto a bordo degli smartwatch della stessa Google. Per quanto la spiegazione non faccia una grinza, difficilmente gli utenti avrebbero disprezzato la libertà di scegliere quale app usare.

Insomma, se da una parte i possessori di smartwatch della gamma Google Pixel Watch continueranno a ricevere gli aggiornamenti di Google Orologio dal Play Store, dall’altra parte la situazione per gli altri smartwatch Wear OS è più complessa:

se avete già installato Google Orologio, potrete continuare ad utilizzarlo senza problemi, tuttavia è bene che sappiate che non riceverete più aggiornamenti dell’app;

se non avete installato Google Orologio, non potrete più farlo.

Cosa pensate di questa decisione di Big G? Fatecelo sapere.