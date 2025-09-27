L’app Google Orologio è senza dubbio una delle soluzioni migliori per coloro che desiderano gestire il tempo sui dispositivi basati su Wear OS.

Ebbene, per alcuni degli utenti che non hanno uno dei modelli della gamma Google Pixel di recente installare questa applicazione è divenuto problematico, in quanto pare sia scomparsa dal Google Play Store.

Un problema per l’app Google Orologio su Wear OS

Nelle ultime ore sono andate moltiplicandosi in Rete le segnalazioni di possessori di smartwatch Wear OS (non Google Pixel) relative all’impossibilità di scaricare l’applicazione Google Orologio dallo store ufficiale del colosso di Mountain View.

Stando a quanto si apprende dalle segnalazioni, pare il problema in questione riguardi principalmente diversi modelli di Samsung Galaxy Watch e OnePlus Watch e, anche se l’app è già installata, alcuni utenti notano che la relativa descrizione sul Google Play Store indica che il loro dispositivo non è supportato.

Alcuni utenti hanno provato a installare manualmente l’app Google Orologio sul proprio dispositivo ma pare che il sistema non la riconosca mentre altri hanno provato a installare prima l’applicazione sul proprio smartphone, al fine di vedere se veniva visualizzata come consigliata per il proprio orologio ma nemmeno questo rimedio fai-da-te ha dato i frutti sperati.

Al momento non è chiaro se si tratti soltanto di un bug (e, in tal caso, la speranza è che la soluzione possa essere trovata in tempi rapidi) o se il colosso di Mountain View abbia deciso di interrompere il supporto per alcuni dispositivi Wear OS. Probabilmente nel giro di qualche giorno ne sapremo di più.