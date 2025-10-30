Sul Samsung Shop Online è disponibile una nuova intrigante opportunità per portarsi a casa Samsung Galaxy S25 Ultra a un prezzo particolarmente scontato. Sfruttando le offerte proposte dal sito ufficiale, potete infatti ottenere uno sconto fino a quasi 600 euro sulla versione da 256 GB (e persino oltre sulle più costose da 512 GB e 1 TB): vediamo come approfittare di tutte le promozioni attive.

Samsung Galaxy S25 Ultra in breve

Samsung Galaxy S25 Ultra è il modello di punta della gamma Galaxy S di quest’anno del produttore. Lo smartphone può contare su alcune caratteristiche in comune coi fratelli “minori” (Galaxy S25 e Galaxy S25+), come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna UFS 4.0, ma alza l’asticella sotto diversi punti di vista, compreso il comparto fotografico.

Il display arriva a 6,9 pollici e offre un pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione WQHD+ e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, e lato connettività manca solo la porta per il jack audio (ormai presente solo su alcuni modelli di fascia più bassa). A livello fotografico lo smartphone propone una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP, mentre la batteria resta quella del predecessore (5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W, ricarica wireless e ricarica wireless inversa).

Rispetto all’ultimo arrivato della serie, Galaxy S25 Edge, S25 Ultra risulta più spesso e più ingombrante, ma offre un comparto fotografico migliore e una batteria decisamente più capiente.

Galaxy S25 Ultra ha portato all’esordio la One UI 7 basata su Android 15, con la promessa di almeno sette aggiornamenti di Android e sette anni di patch di sicurezza. Da qualche giorno ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 8 basata su Android 16, e sarà tra i primi ad accogliere la One UI 8.5 nei prossimi mesi.

La combinazione di offerte del Samsung Shop Online su Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra non è sicuramente uno smartphone economico, ma il prezzo consigliato di partenza di 1499 euro potete “dimenticarlo”. Come forse saprete, le offerte del Samsung Shop Online diventano davvero convenienti quando sfruttate in combinazione, e questa volta potete sfruttarne diverse contemporaneamente.

Lo smartphone può contare su uno sconto di 250 euro nel carrello e su un ribasso ulteriore e automatico del 10% (solo utilizzando la Samsung Shop App, che potete scaricare qui): in pratica, solo aggiungendo Galaxy S25 Ultra 256 GB al carrello potete scendere da 1499 euro a 1124 euro, ma non è ancora finita. Digitando il coupon TUTTOANDROID4U nel campo dedicato ai codici promozionali, potete ottenere sconto extra del 20%, scendendo così a 899 euro.

Sfruttando tutte queste offerte potete dunque ottenere uno sconto totale di 599 euro rispetto al listino. C’è inoltre la promozione Trade-In che offre una valutazione fino a un massimo di 499 euro, qualora aveste un usato da dare indietro.

Riassumendo, potete sfruttare:

sconto automatico di 250 euro nel carrello;

sconto automatico nel carrello del 10% (solo su Samsung Shop App);

sconto del 20% con coupon TUTTOANDROID4U ;

; fino a 499 euro di valutazione dell’usato con Trade-In.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso per procedere con l’acquisto. Le offerte sono valide per tutte le varianti 256 GB (a 899€), 512 GB (985€) e 1 TB (1159€) e per tutte le colorazioni (standard, ossia Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray, ed esclusive del Samsung Shop Online, ossia Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold e Titanium Jade Green).

Per indecisioni, potete fare riferimento alla nostra recensione completa.