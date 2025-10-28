Trovare una Smart TV dotata del sistema operativo Google TV a un prezzo inferiore ai 150€ è un’impresa non da poco. Xiaomi A32EU rompe questa regola grazie a un’offerta eccezionale proposta da MediaWorld, che fa crollare il prezzo a soli 129,99€. Si tratta di un’opportunità quasi irripetibile per chi cerca un televisore secondario per la camera da letto, la cucina o una piccola stanza, senza voler rinunciare alle funzionalità smart più avanzate e a un design curato. Questa promozione rende un prodotto già molto competitivo un vero e proprio best-buy nella sua categoria, offrendo un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo dispositivo e i termini dell’offerta.

Xiaomi A32EU: Google TV e design premium a un prezzo mini

Questo Smart TV Xiaomi si distingue immediatamente per il suo design. La cornice metallica ultrasottile su tre lati (bezel-less) conferisce al televisore un aspetto moderno e premium, solitamente riservato a modelli di fascia superiore. Questo permette un’esperienza visiva più immersiva e rende il TV un elegante complemento d’arredo. Il pannello è un LCD da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e refresh rate a 60Hz, una combinazione ideale per la visione di contenuti in streaming e del digitale terrestre in ambienti dove la distanza di visione è ridotta.

Il vero punto di forza, però, è il sistema operativo: Google TV. Avere a bordo la piattaforma di Google significa accedere a un’interfaccia utente intelligente e personalizzata, con suggerimenti basati sulle proprie abitudini di visione. L’integrazione di Google Assistant permette di controllare il TV e i dispositivi smart home connessi tramite comandi vocali, mentre il Chromecast built-in semplifica la trasmissione di contenuti da smartphone, tablet e PC.

Anche il comparto audio è stato curato, con il supporto alle tecnologie Dolby Audio e DTS-X, che garantiscono un suono più ricco e coinvolgente rispetto agli standard della categoria. Le specifiche tecniche includono:

Processore: Quad-core A55

Quad-core A55 Audio: 2 speaker da 5W ciascuno

2 speaker da 5W ciascuno Connettività: Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz), 2 porte HDMI, 1 porta USB

Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz), 2 porte HDMI, 1 porta USB Dimensioni (senza stand): 730mm x 435mm x 80mm

730mm x 435mm x 80mm Peso: circa 4 kg

L’offerta da non perdere su MediaWorld

Questa eccezionale promozione è disponibile esclusivamente da MediaWorld. Il prezzo di listino dello Xiaomi A32EU è di 199,99€, ma grazie a uno sconto speciale riservato ai possessori della tessera MW Club, il prezzo scende a soli 129,99€. Si tratta di un risparmio netto di 70€, che corrisponde a uno sconto del 35%. È importante sottolineare che l’iscrizione al programma MW Club è completamente gratuita e può essere effettuata online o direttamente in negozio, rendendo di fatto l’offerta accessibile a tutti.

L’offerta riguarda il modello da 128 GB nella colorazione Nero Ossidiana. Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto. Questa è un’occasione da cogliere al volo, poiché promozioni di questa entità su prodotti così richiesti tendono a esaurire rapidamente le scorte disponibili. La spedizione è gestita direttamente da MediaWorld, con opzioni di consegna a domicilio o ritiro gratuito in negozio. L’offerta non sembra avere una scadenza prefissata, quindi è consigliabile agire in fretta per non rischiare di perdere questa opportunità.

