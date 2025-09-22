Dopo l’annuncio di inizio anno al CES di Las Vegas, la conferma subito prima e durante il Google I/O 2025 di maggio, e un vago “tra settembre e novembre” suggerito all’evento di lancio dei Google Pixel 10 dello scorso agosto, ci siamo: Google ha ufficializzato l’arrivo di Gemini sulle smart TV con Google TV.
Con questo annuncio, a cui seguirà comunque una sorta di periodo di transizione affinché l’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale verrà distribuito su tutte le smart TV supportate, il colosso di Mountain View metta fine all’agonia di Google Assistant anche nel “cuore della casa”.
Google ufficializza l’arrivo di Gemini sulle Google TV
Affidandosi a un post sul blog The Keyword, Google ha ufficializzato l’avvio dell’implementazione di Gemini sulle smart TV con Google TV, passaggio che si concretizza a una decina di giorni dall’1 ottobre, data in cui lo stesso passaggio di consegne tra Assistant e Gemini avverrà sui dispositivi Google Home.
Oggi presentiamo Gemini per la TV. Tutto ciò che fai con Google Assistant funziona ancora, ma Gemini su Google TV va oltre i semplici comandi e ti permette di interagire liberamente con il tuo grande schermo. Fatti aiutare a trovare il programma perfetto per qualsiasi stato d’animo, a fare brainstorming per un viaggio in famiglia o a rispondere a domande complesse sui compiti. 1 Basta dire “Hey Google” o premere il pulsante del microfono sul telecomando della TV per aprire un nuovo mondo di possibilità.
Le potenzialità di Gemini sulle smart TV
Il passaggio a Gemini metterà a disposizione degli utenti un assistente con cui avere interazioni colloquiali (e naturali) che permetteranno di ridurre l’interazione tramite telecomando con la TV.
Google immagina, infatti, che gli utenti possano affidarsi a una conversazione con Gemini per trovare il prossimo contenuto da guardare, per ricevere aggiornamenti sulle serie TV seguite (o suggerite), per ricercare qualcosa di cui non conosciamo esattamente il titolo ma magari abbiamo qualche dettaglio, per ricevere approfondimenti.
Le smart TV con Google TV non sono però dispositivi utili solo per l’intrattenimento. Google suggerisce infatti che il passaggio a Gemini potenzierà anche l’apprendimento sullo schermo di casa, fornendo risposte utili con video di YouTube a supporto.
Qualcosa del genere può tornare utile in ambito scolastico, magari nell’aiutare i figli a svolgere i compiti, o in ambito “fai-da-te” per apprendere e scoprire tecniche di riparazione, o ancora per migliorare le proprie competenze, magari su come imparare a suonare la chitarra, e per trovare la ricetta giusta per un piatto da preparare in vista di una cena.
Disponibilità di Gemini su Google TV
A partire da oggi, Gemini è disponibile sulle smart TV della serie TVL QM9K, annunciata da TCL all’inizio del mese di settembre e disponibile negli Stati Uniti a partire da 3.000 dollari (in versione da 65 pollici).
Google fa sapere che, entro la fine dell’anno, il supporto verrà esteso ad altri dispositivi come Google TV Streamer, Walmart 4K Pro, Hisense U7, U8 e UX (modelli del 2025), TCL QM7K, QM8K e X11K (moedlli del 2025).
Prossimamente arriveranno altre funzionalità potenziate da Gemini nelle smart TV e ipotizziamo che anche altri dispositivi possano godere dell’implementazione del nuovo assistente.