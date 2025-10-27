Chi dice che per avere un’esperienza d’uso premium, materiali nobili e un supporto software da top di gamma servano oltre 500€? Samsung Galaxy A56 5G la pensa diversamente e, grazie a un’offerta lampo su eBay, riscrive le regole della fascia media. Il prezzo di listino di 499€ è solo un lontano ricordo: oggi, con un coupon dedicato, questo smartphone crolla a un prezzo semplicemente incredibile, rappresentando una delle migliori opportunità di acquisto del momento per chi cerca un dispositivo completo e duraturo. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per portarsi a casa un device che sembra un flagship in tutto e per tutto, tranne che nel prezzo. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono così interessante.

Samsung Galaxy A56: specifiche da top di gamma a un prezzo imbattibile

Samsung Galaxy A56 5G si distingue immediatamente per la qualità costruttiva. Abbandonata la plastica dei modelli inferiori, qui troviamo un elegante frame in metallo spazzolato e una protezione Gorilla Glass Victus+ sia per il display che per il retro, materiali solitamente riservati a dispositivi di fascia ben più alta. La certificazione IP67 contro acqua e polvere aggiunge ulteriore tranquillità. Il display è un pannello Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 1900 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca pulsa il nuovo processore Exynos 1580 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Questa combinazione assicura prestazioni fluide e reattive, con un netto miglioramento rispetto alla generazione precedente. Ma il vero punto di svolta è il software: Samsung garantisce ben 6 anni di aggiornamenti, incluse 6 major release di Android, una longevità che non ha eguali in questa fascia di prezzo. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale Sony IMX 906 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), capace di scattare foto di altissima qualità, molto vicine a quelle dei modelli della serie S. Completano il pacchetto una ultra-grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP, mentre la fotocamera frontale da 12 MP assicura selfie convincenti. L’autonomia è un’altra certezza, grazie alla batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 45W, in grado di raggiungere il 65% in soli 30 minuti.

L’offerta su ebay: come ottenerlo a prezzo minimo

Questa incredibile configurazione hardware e software diventa ancora più interessante grazie alla promozione attualmente attiva su eBay. Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A56 5G nella versione 8/128 GB è di 499€, ma oggi è possibile acquistarlo a un prezzo nettamente inferiore. Utilizzando il codice coupon PSPROTT25 direttamente al momento del pagamento, il prezzo finale scende a soli 255€.

Si tratta di un risparmio di ben 244€ rispetto al prezzo ufficiale, con uno sconto effettivo di quasi il 50%. L’offerta riguarda il modello SM-A566 nel colore Graphite ed è venduto da un rivenditore affidabile sulla piattaforma. È importante sottolineare che i coupon di questo tipo hanno spesso una durata limitata e sono soggetti a esaurimento scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa eccezionale opportunità. La spedizione è gestita direttamente dal venditore secondo le condizioni indicate nella pagina del prodotto.

