Trovare uno smartphone che unisca un display di alta qualità, connettività 5G e una batteria capiente a meno di 150€ è un’impresa ardua. POCO M7 Pro 5G rompe questa regola con un’offerta su AliExpress che lo porta a un prezzo davvero aggressivo, quasi dimezzando il suo listino ufficiale. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo completo, performante e aggiornato senza dover spendere una fortuna. Questa promozione rende il medio-bassa di POCO uno dei best-buy più interessanti del momento, offrendo caratteristiche solitamente riservate a fasce di prezzo superiori. Analizziamo nel dettaglio le sue specifiche e i termini di questa imperdibile offerta.

POCO M7 Pro 5G: un concentrato di tecnologia a un prezzo imbattibile

Il punto di forza di POCO M7 Pro 5G è senza dubbio il suo display, un pannello Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+. La fluidità è garantita da un refresh rate che si spinge fino a 120 Hz, mentre la luminosità di picco di 2.100 nit assicura una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca batte il processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un SoC a 6 nm che offre prestazioni solide per l’uso quotidiano, il multitasking e il gaming non intensivo, garantendo al contempo pieno supporto alle reti 5G.

La configurazione in offerta prevede 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2, una dotazione generosa che assicura ampio spazio per app, foto e video, oltre a una buona reattività del sistema. Il comparto fotografico si affida a un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), una caratteristica rara in questa fascia di prezzo che permette di ottenere scatti più nitidi e stabili, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. A supporto troviamo un sensore di profondità da 2 MP e una fotocamera frontale da 20 MP.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello, grazie a una capiente batteria da 5.110 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 45 W. Completano la dotazione la connettività NFC per i pagamenti contactless, un blaster a infrarossi, la certificazione IP64 contro polvere e schizzi e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5. Lato software, il dispositivo arriva con HyperOS 1 basato su Android 14 e una politica di aggiornamenti notevole: ben quattro major update di Android e aggiornamenti di sicurezza garantiti fino al 2029.

L’offerta su AliExpress da non perdere

Questa promozione rende POCO M7 Pro 5G una scelta quasi obbligata per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a specifiche di alto livello. Il prezzo di listino per la versione 8/256 GB è fissato a 239,90€, ma grazie all’attuale offerta su AliExpress è possibile acquistarlo a un prezzo eccezionale.

Il dispositivo è disponibile al prezzo scontato di soli 139,91€, con un risparmio netto di ben 100€ rispetto al costo originale. Si tratta di uno sconto superiore al 41%, che posiziona lo smartphone in una fascia di prezzo incredibilmente competitiva. L’offerta è valida per la versione Global, pienamente compatibile con le reti europee, e si applica alla configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. È consigliabile approfittarne rapidamente, poiché la promozione potrebbe essere soggetta a un numero limitato di pezzi disponibili o a una scadenza temporale. Le condizioni di spedizione possono variare in base al venditore.

Acquista POCO M7 Pro 5G (8/256GB) su AliExpress a 139,91€ invece di 239,90€

