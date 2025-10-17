HONOR ha annunciato quello che chiama Robot Phone, ossia un concept che si caratterizza per una fotocamera montata su un gimbal e dotata di intelligenza artificiale, che si apre dalla parte posteriore del telefono ed è in grado di scattare foto e registrare video in qualsiasi direzione.

Svelato in occasione dell’evento di lancio della serie HONOR Magic8, il concept del produttore cinese sarà probabilmente uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2026 di Barcellona.

Cosa sappiamo al momento di Robot Phone di HONOR

Robot Phone è stato mostrato solo in un video teaser e ha l’aspetto di un tipico smartphone, seppur piuttosto spesso spesso e al posto del logo HONOR presenta un’alfa.

A caratterizzare il device è senza dubbio il modulo della fotocamera, diviso in due parti e dalle dimensioni decisamente importanti: da una delle due metà può fuoriuscire un braccio metallico con la fotocamera principale, che può così sollevarsi per scattare selfie o per inquadrare da diverse posizioni e angolazioni.

Il video pubblicato da HONOR è in grado di dare un’idea di quelle che potrebbero essere le potenzialità di Robot Phone per gli appassionati di fotografia e per i creatori di contenuti social:

Il video di HONOR sembra voler dare l’impressione che il sistema della fotocamera sia dotato di sufficiente intelligenza per inquadrare i soggetti al meglio, tanto che l’azienda lo ha definito come un “compagno emozionale che percepisce, si adatta e si evolve autonomamente come un robot, arricchendo la vita dei suoi utenti con amore, gioia e saggezza”.

Il video si conclude con un appuntamento all’attesa manifestazione che si svolgerà a Barcellona all’inizio del prossimo anno. Robot Phone sarà ancora un concept o ci sarà qualcosa di più concreto da scoprire?