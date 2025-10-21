BOOX, brand della cinese Onyx International e marchio leader nella produzione di e-book reader, ha annunciato due nuovi dispoisitivi in occasione di un evento di lancio tenutosi alcune ore fa.

I nuovi arrivati, entrambi dotati del sistema operativo Android 15, si chiamano BOOX Note Air5 C e Palma 2 Pro: il primo è un dispositivo dotato di uno schermo generoso, supporto alla penna e tastiera magnetica; il secondo è un dispositivo decisamente più compatto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

BOOX Note Air5 C

Il nuovo BOOX Note Air5 C giunge a due anni di distanza dal predecessore diretto Note Air4 C e, pur configurandosi ancora una volta come un e-book reader “tablet style”, guadagna alcune novità che puntano a migliorare produttività ed esperienza d’uso quotidicana.

Il “tablet” mantiene lo stesso schermo E-Ink Kaleido 3 Carta 1200 da 10,3 pollici del modello di precedente generazione ma guadagna la connessione magnetica (tramite pogo pin) per l’aggancio di una tastiera dedicata (che lo trasforma in una workstation e-reader), il supporto alla nuova penna Pen3 (ispirata al design di una penna tradizionale) e l’integrazione con Android 15 (con supporto a servizi Google e Google Play Store).

Il dispositivo debutta con il firmware BOOX v4.1 che introduce strumenti avanzati per la produttività e la creatività: abbiamo le note infinite (possibilità di scrivere su un’area di lavoro virtualmente illimitata), funzioni per automatizzare operazioni complesse e migliorare i flussi di lavoro (come AI Smart Scribe, Crop OCR, Lasso e Smart Assistant) e la sincronizzazione in cloud.

Sotto la scocca batte un SoC non meglio precisato di Qualcomm con CPU octa-core, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD (fino a 2 TB). Dal punto di vista della connettività, abbiamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e una porta USB-C, utile per ricaricare la batteria integrata da 3.700 mAh.

Dimensioni: 225 x 192 x 5,8 mm

x x Peso: 440 grammi

Display: E-Ink Kaleido 3 Carta 1200 da 10,3″ Risoluzione b/n: 2.480 x 1.860 pixel Risoluzione a colori: 1.240 x 930 pixel Illuminazione regolabile in intensità e tonalità dei colori

da SoC: Qualcomm con CPU octa-core e GPU BSR

con CPU octa-core e GPU BSR Memorie: 6 GB (RAM) + 64 GB (archiviazione, espandibile con microSD)

(RAM) + (archiviazione, espandibile con microSD) Fotocamera: no

Audio: altoparlanti stereo , microfono

, Sensori: giroscopio , luminosità

, Lettore delle impronte digitali: sì (su tasto di accensione)

(su tasto di accensione) Reti mobili e connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.1 , USB-C

, , Batteria: 3.700 mAh

Sistema operativo: Android 15

BOOX Palma 2 Pro

Il nuovo BOOX Palma 2 Pro va ad affiancare il modello “standard” Palma 2 presentato due anni fa, apportando piccoli miglioramenti qui e là ma mantenendo design compatto e schermo a colori, finitura superficiale anti-impronta e idrorepellente, sblocco con impronta digitale.

Palma 2 Pro è pensato per accompagnare ovunque l’utente, grazie anche a un peso di 175 grammi e dimensioni assolutamente paragonabili a quelle di uno smartphone. Il display è un E-Ink Kaleido 3 Carta 1200 da 6,13 pollici, una tecnologia completamente diversa da quella che troviamo sugli smartphone.

Il pannello offre colori delicati e naturali, perfetti per la lettura di libri, fumetti e riviste digitali, lasciando fuori i riflessi, tipico pregio della tecnologia ePaper. Abbiamo poi una luce frontale a doppia tonalità che si adatta automaticamente all’ambiente; grazie al firmware BOOX V4.1 c’è spazio per quattro modalità di illuminazione ottimizzate; inoltre, c’è la funzione EinkWise che regola automaticamente frequenza di aggiornamento e resa cromatica in base all’attività in svolgimento.

Come uno smartphone, su questo e-book reader gira il sistema operativo Android (nella versione 15 e con Play Store come l’altro nuovo arrivo). Troviamo poi il supporto alle reti 5G tramite Nano-SIM che può essere inserita all’interno di uno slot ibrido (SIM e microSD).

Il cuore pulsante è la stessa CPU Qualcomm che troviamo nel modello “a tablet”. Stavolta abbiamo però 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibili fino a 2 TB). Dal punto di vista della connettività abbiamo anche Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 5. È poi integrata una batteria da 3.950 mAh che si ricarica tramite porta USB-C.

Non si tratta di una scheda tecnica all’ultimo grido, specie se confrontata a quella di uno smartphone: questo dispositivo bada sulla concretezza dal punto di vista delle performance, concentrandosi su ciò che sa fare meglio, ovvero l’e-book reader.

BOOX Palma 2 Pro supporta la nuova penna InkSense Plus che si configura come soluzione ideale per annotazioni, liste, appunti, e più in generale per le possibilità d’uso di studenti e professionisti.

Dimensioni: 159 x 80 x 8,8 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: E-Ink Kaleido 3 Carta 1200 da 6,13″ (824 x 1.648 pixel) Illuminazione regolabile in intensità e tonalità dei colori

da (824 x 1.648 pixel) SoC: Qualcomm con CPU octa-core e GPU BSR

con CPU octa-core e GPU BSR Memorie: 8 GB (RAM) + 128 GB (archiviazione, espandibile con microSD)

(RAM) + (archiviazione, espandibile con microSD) Fotocamera: 16 MP con flash LED

con flash LED Audio: altoparlante , microfono

, Sensori: giroscopio , luminosità

, Lettore delle impronte digitali: sì (su tasto di accensione)

(su tasto di accensione) Reti mobili e connettività: 5G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , A-GPS , USB-C

, , , , Batteria: 3.950 mAh

Sistema operativo: Android 15

Disponibiltà e prezzi dei nuovi e-book reader BOOX

I nuovi e-book reader targati BOOX sono già acquistabili sul sito ufficiale, con spedizione prevista a partire dal 20 novembre 2025. Entrambi i dispositivi saranno presto disponibili all’acquisto anche sullo store ufficiale di BOOX su Amazon.

BOOX Note Air5 C viene proposto nella sola colorazione Black, in un ricco bundle con la penna BOOX Pen3, punte di ricambio e cover magnetica, al prezzo consigliato di 529,99 euro. Nelle prossime settimane sarà acquistabile anche in bundle la cover con tastiera al prezzo di 606,99 euro (invece di 639,98 euro).

BOOX Palma 2 Pro viene proposto, nelle due colorazioni Charcoal Black e Ivory White, in bundle con la cover magnetica protettiva 2-in-1 al prezzo di 399,99 euro.