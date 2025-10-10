Così come previsto, dalla Cina è arrivata la notizia del lancio ufficiale della serie Onyx Boox P6 Pro, e-reader che potrà contare sul supporto per la connettività 5G.

Il nuovo e-reader di Onyx sarà disponibile in due versioni, una con display Carta 1300 E Ink e l’altra con display Kaleido 3 Color E Ink, lanciati sul mercato con i nomi P6 Pro Little White Horse e P6 Pro Little Colored Horse.

Le principali caratteristiche dei nuovi e-reader di Onyx

I nuovi dispositivi di Onyx non saranno venduti soltanto in Cina ma anche a livello globale, inclusi nella gamma Boox Palma, introducendo un design con alcune novità, come un’isola quadrata per la fotocamera (invece che rettangolare) e il pulsante del volume spostato sul lato sinistro, sotto un nuovo pulsante fisico chiamato Smart Key.

Queste sono le principali caratteristiche:

display Carta 1300 E Ink da 6,13 pollici con risoluzione 1.684 × 824 pixel e densità di 300 ppi oppure display Kaleido 3 Color E Ink da 6,13 pollici con densità di 300 ppi per bianco e nero e di 150 ppi per il colore e supporto per un pennino stilo

processore Qualcomm octa core

6 GB di RAM (P6 Pro Little White Horse) o 8 GB di RAM (P6 Pro Little Colored Horse)

128 GB di memoria di archiviazione con supporto MicroSD (fino a 2 TB)

fotocanera da 16 megapixel

supporto per le connettività 5G, dual-band Wi-Fi e Bluetooth 5.0

due altoparlanti e due microfoni

batteria da 3.950 mAh (con ricarica a 15 W)

interfaccia Boox OS 4.1 basata su Android 13

In Cina Onyx P6 Pro Little White Horse sarà venduto ad un prezzo pari, al cambio, a circa 340 euro mentre Onyx P6 Pro Little Colored Horse sarà disponibile ad un prezzo pari, al cambio, a circa 400 euro.

Restiamo in attesa di informazioni dal produttore per quanto riguarda il lancio in Europa.