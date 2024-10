BOOX, produttore leader nel mercato degli e-reader, ha annunciato oggi due nuovi dispositivi destinati a sostituire altrettanti modelli presentati lo scorso anno e che hanno avuto un ottimo successo. Parliamo di BOOX Palma 2 e BOOX Note Air4C, destinati a due tipologie di utenti completamente diverse ma decisamente interessanti. Entrambi sono già disponibili su Amazon e sullo store ufficiale, ma prima di parlare dei prezzi vediamo le caratteristiche di entrambi.

BOOX Palma 2

Lo scorso anno BOOX aveva stupito il mondo con Palma, un dispositivo che ci aveva colpito in maniera decisamente positiva (qui trovate la nostra recensione completa) perché introduceva un fattore di forma unico nel panorama degli e-reader. Il design lo rendeva più simile a uno smartphone che a un classico e-reader, comodo da tenere sempre in tasca e destinato quasi esclusivamente alla lettura di e-book.

Forte del successo ottenuto lo scorso anno ecco quindi arrivare BOOX Palma 2, un dispositivo che non va a stravolgere un design che ha lasciato il segno, ma si limita a portare dei piccoli ma significativi miglioramenti in quegli aspetti che rappresentavano delle criticità. Resta invariato lo schermo, un E-Ink Carta 1200 con risoluzione di 824 x 1648 pixel e diagonale di 6,13 pollici, con una densità di 300 punti per pollice. L’illuminazione frontale può essere regolata sia per quanto riguarda l’intensità che la tonalità, per offrire il massimo comfort anche con poca luce.

Sotto la scocca trova posto un nuovo chipset con processore octa core, rinnovato rispetto al modello dello scorso anno (alcune indiscrezioni non ufficiali parlano di un Qualcomm Snapdragon 695) affiancato da 6 GB di RAM LPDDR 4X e da 128 GB di memoria interna. Se la RAM è sostanzialmente immutata, la memoria interna è ora di tipo UFS 3.1, un deciso passo avanti rispetto alla UFS 2.1 del modello precedente. La memoria interna può inoltre essere ulteriormente espansa con microSD fino a 2TB, il doppio rispetto a quanto era possibile con il Palma originale.

Resta a connettività WiFi 5 e Bluetooth 5.0, per scaricare nuovi libri, applicazioni dal Play Store e per collegare cuffie o altoparlanti per fruire di audiolibri. Su BOOX Palma 2 sono comunque presenti due speaker stereo per ascoltare musica e audio anche senza le cuffie, oltre a due microfoni che possono essere utilizzati . Ritroviamo la fotocamera da 16 megapixel con flash LED, ideale soprattutto per la scansione di documenti, così come un giroscopio per la rotazione automatica dello schermo.

Tra le novità di BOOX Palma 2 va segnalato il passaggio ad Android 13, un doppio balzo in avanti rispetto ad Android 11 presente sul modello originale. Troviamo nuovamente il Play Store così da poter installare applicazioni di terze parti, incluse ad esempio quelle per accedere agli ecosistemi di Amazon e Kobo e poter leggere anche ebook acquistati su quelle piattaforme.

L’altra grande novità è la presenza di un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco, così da consentire un accesso più sicuro al dispositivo. Invariate le dimensioni, il peso e la batteria, che con i suoi 3.950 mAh garantisce un’elevata autonomia.

La GPU dedicata BSR (BOOX Super Refresh) è stata rinnovata e consente di ottenere tempi di risposta più elevati dallo schermo, permettendo di guardare qualche video in maniera accettabile. Rinnovato completamente anche il software, con una serie di ottimizzazioni pensate per offrire un’esperienza d’uso ancora più piacevole.

BOOX Palma 2 è disponibile nelle colorazioni Ivory White e Deep Cyan Black, su Amazon e sullo store ufficiale a 299,99 euro.

BOOX Note Air4C

Di tutt’altro genere è invece il secondo dispositivo, successore di un analogo modello lanciato sul finire dello scorso anno. Parliamo di BOOX Note Air4 C, un vero e proprio quaderno digitale a colori, utilissimo per prendere appunti ma anche per leggere libri, fumetti e riviste. Il tutto in maniera molto comoda grazie all’ampio schermo da 10,3 pollici che, nonostante le apparenze, rappresenta un significativo passo in avanti.

Troviamo infatti un display Kaleido 3 a colori di nuova generazione, con una migliore resa dei colori ma anche dei bianchi, più morbidi i primi e più luminosi i secondi. Elevata la risoluzione, pari a 2480 x 1860 pixel in bianco e nero (300 ppi) e 1240 x 930 pixel a colori (150 ppi). Anche in questo caso migliorano le prestazioni, grazie a un nuovo chipset Qualcomm con CPU octa core, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di utilizzare microSD fino a 2 TB per espandere ulteriormente la capacità di memorizzazione.

Il nuovo firmware 4.0 integra nuove tecnologie che rendono l’esperienza di scrittura sullo schermo molto vicina a quella della carta, e nuovi strumenti per le annotazioni, così da trasformare Note Air4 C in un taccuino digitale, sempre pronto per prendere appunti, ma anche per disegnare schizzi e non perdere idee o concetti, anche senza avere un computer a portata di mano.

Con Shape è possibile modificare in maniera più flessibile le forme per trasformare, con l’aiuto di numerosi modelli, pennelli e strumenti basati sulla IA, le proprie idee in disegni dettagliati. E con Outline i vostri appunti saranno sempre in perfetto ordine, con una struttura chiara e facilmente accessibile. I dati archiviati possono essere facilmente esportati grazie a BOOXDrop per l’invio veloce a un PC, ma anche trasferiti su servizi cloud come Google Drive o OneDrive.

L’interfaccia, che gira su Android 113, è ispirata a quella di un tablet e la presenza di Play Store permette di scaricare le proprie applicazioni preferite per avere i propri dati sempre a portata di mano. Lo spessore è uno dei punti di forza di BOOX Note Air4 C, appena 5,8 millimetri, con un peso contenuto in 430 grammi, che consentono di avere il design elegante e minimalista che contraddistingue da sempre la serie Note.

La batteria da 3.700 mAh vi permette di utilizzare il dispositivo per diversi giorni prima di doverlo ricaricare, e la connettività include, oltre alla porta USB-C, anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Sul tasto di accensione/sblocco, così come accade su Palma 2, è presente un lettore di impronte digitali per rendere ancora più semplice lo sblocco e tenere al sicuro i vostri dati.

Da segnalare che la confezione di vendita include, oltre a BOOX Note Air4 C, anche una cover magnetica e BOOX Pen Plus, che permette di scrivere direttamente sullo schermo. Il nuovo dispositivo è già in vendita su Amazon e sullo store ufficiale, a 549,99 euro.