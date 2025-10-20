OnePlus è pronta a riscrivere le regole dell’autonomia con il nuovo OnePlus 15, che promette di essere un vero e proprio “mostro energetico”. L’azienda ha infatti confermato ufficialmente che lo smartphone integrerà una batteria da 7.300 mAh, la più grande mai vista su un dispositivo OnePlus. A completare il quadro troviamo il supporto alla ricarica rapida cablata da 120W e a quella wireless da 50W, per tempi di ricarica da record. Ma le novità non finiscono qui, infatti il modello globale è già apparso su Geekbench, equipaggiato con il potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB di RAM e Android 16. Inoltre, un video apparso online mostra la resistenza ai graffi della variante Absolute Black, tutto ciò in vista del debutto ufficiale fissato per il 27 ottobre.

OnePlus 15: autonomia da record e specifiche da top di gamma

OnePlus ha deciso di alzare l’asticella nel segmento flagship con un dispositivo che punta tutto su potenza e durata. La conferma ufficiale della batteria da 7.300 mAh rende il OnePlus 15 lo smartphone con la più ampia capacità energetica mai realizzata dal brand. Un salto notevole rispetto ai modelli precedenti, pensato per garantire un’autonomia superiore anche con uso intensivo e display ad alta frequenza di aggiornamento.

Oltre alla batteria, il comparto ricarica non delude: 120W via cavo e 50W wireless, due valori che collocano OnePlus tra i migliori del settore per tempi di ricarica. Non è ancora chiaro se la versione globale avrà la stessa capacità della variante cinese, ma tutto lascia pensare che almeno le velocità di ricarica resteranno invariate.

Sul fronte prestazionale, la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagnato da 12 o 16 GB di RAM, assicura performance di altissimo livello. I risultati su Geekbench parlano chiaro: 3.615 punti in single-core e 10.261 in multi-core, numeri che confermano l’efficienza della nuova piattaforma Qualcomm.

Infine, in Cina è comparso un video che mette alla prova la resistenza ai graffi della variante Absolute Black, dimostrando l’ottima qualità costruttiva e l’attenzione ai materiali tipica di OnePlus. Ora non resta che attendere il 27 ottobre, giorno in cui il nuovo OnePlus 15 verrà svelato ufficialmente. Il lancio globale, invece, dovrebbe arrivare (salvo cambi di programma) il 13 novembre.