Il team di Google sta completando il lavoro di aggiornamento di tutte le app ufficiali di Mountain View secondo i canoni del nuovo Material 3 Expressive e l’ultima in ordine cronologico è Google Messaggi, che sta ricevendo il rinnovato menù di gestione dell’account. Per la verità c’è anche Google Contatti da chiamare in causa, ma procediamo con ordine.
Google Messaggi completa la trasformazione in Material 3 Expressive
Il menù di gestione dell’account era l’ultimo elemento dell’app Google Messaggi non ancora aggiornato in stile Material 3 Expressive, ma adesso la trasformazione è completa: alla stregua di tutte le altre app di Google, adesso con un tocco sull’avatar in alto a destra viene aperta una pagina a schermo intero invece del solito menù overlay.
Come potete vedere dallo screenshot seguente, la pagina suddetta mostra l’avatar, un collegamento rapido per la gestione dell’account Google e l’account switcher, che consente di destreggiarsi rapidamente tra i propri account Google. Segue l’intestazione Altri contenuti di questa app e svariate voci suddivise in due gruppetti: il primo include Il tuo profilo, Archiviati, Messaggi bloccati e spam, Contrassegna tutti come letti e Accoppiamento dispositivo; il secondo, invece, riunisce I tuoi dati in Messaggi, Impostazioni di Messaggi e Guida e feedback. Il tutto è in perfetto stile Material 3 Expressive.
Come si accennava in apertura, Google Contatti sta a sua volta ricevendo un piccolo ritocco: lo screenshot sottostante mostra un approccio analogo con il selettore dell’account, Altri contenuti di questa app e a seguire un indicatore con l’ultima sincronizzazione eseguita, Impostazioni di Contatti e Guida e feedback.
L’opera, va detto, non è ancora completa, in quanto il selettore dell’account Google non è stato ancora aggiunto in Google Telefono. Nei giorni scorsi era toccato anche a Gemini, mentre continuano a fare eccezione alcune app esclusive dei Google Pixel e il Google Play Store, nel cui caso però è solo questione di tempo.
Come aggiornare Google Messaggi
La novità descritta appare ampiamente diffusa con l’ultimo aggiornamento dell’app Google Messaggi — sia nel canale stabile che in quello beta — disponibile sul Google Play Store e scaricabile cliccando sul badge sottostante.
