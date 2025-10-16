Nel corso delle ultime ore, la compagnia cinese ha presentato ufficialmente i nuovi modelli di tablet HONOR MagicPad 3 12.5 e HONOR MagicPad 3 Pro, con specifiche tecniche, principali funzionalità e relativo listino prezzi per il mercato cinese: scopriamoli insieme nel dettaglio.

HONOR MagicPad 3 12.5: specifiche e prezzi del modello standard

Partiamo prima di tutto da HONOR MagicPad 3, il modello standard della nuova serie. Il nuovo tablet offre dalla sua un display LCD da 12,5 pollici di diagonale (leggermente inferiore rispetto ai 13,3 pollici del modello lanciato a luglio), risoluzione 3048 x 2032 pixel e frequenza d’aggiornamento da 165 Hz (con la possibilità di scegliere anche valori inferiori tra 144, 120, 90, 60, 48 e 30 Hz), offrendo discrete prestazioni all’interno di un design compatto, con 277 millimetri di larghezza per 190 millimetri in altezza, oltre che 5,88 millimetri di spessore. Lo stesso display presenta poi un picco di luminosità pari a 700 nit, che arrivano fino a 1000 nit nel momento in cui si utilizza la modalità HDR.

A muovere il tutto troviamo un chip di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, composto da 8 core, tra cui figurano un core Cortex-X4 alla frequenza di 3,2 GHz, tre core Cortex-A720 alla frequenza di 3,0 GHz, due core Cortex-A720 a 3,0 GHz e infine due core Cortex-A520 a 2,3 GHz. Presente al suo interno l’interfaccia proprietaria MagicOS 9.0.1, basata sul sistema operativo Android 15. Nel caso del comparto fotocamere troviamo un sensore posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.0 e messa a fuoco automatica, oltre che un sensore frontale da 8 megapixel con apertura f/2.2. Confermato poi il supporto alla recente connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, oltre al codec audio aptX Adaptive per garantire una migliore riproduzione in modalità wireless. Tutto è alimentato da una batteria da 10100 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica rapida da 66 W di potenza.

Il nuovo modello sarà disponibile nelle colorazioni Black, Green e Purple, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 2699 yuan (circa 324 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 2999 yuan (circa 361 euro)

Oltre alla configurazione standard, HONOR offre poi la penna e il case con tastiera, venduti separatamente. Nessun dettaglio invece per l’uscita di HONOR MagicPad 3 sul mercato globale: non ci rimane dunque che attendere ulteriori delucidazioni a tal proposito direttamente da HONOR.

HONOR MagicPad 3 Pro: il primo tablet con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Passiamo poi al fratello maggiore, HONOR MagicPad 3 Pro, che presenta diversi passi in avanti dal punto di vista delle specifiche tecniche rispetto al modello standard. Partiamo infatti da un display da 13,3 pollici di diagonale, con risoluzione 3,2 K e una frequenza d’aggiornamento da 165 Hz, oltre che un picco di luminosità pari a 1100 nit e un rapporto schermo-corpo del 91%. Diverse funzionalità di intelligenza artificiale garantiscono la salvaguardia della salute visiva, soprattutto dopo ore e ore di esposizione continua.

La caratteristica saliente è rappresentata dal chip al suo interno: il nuovo HONOR MagicPad 3 Pro sarà infatti il primo tablet al mondo dotato del nuovo processore top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato ad una batteria da 12450 mAh di capacità con il supporto alla ricarica rapida da 80 W di potenza e al chip proprietario HONOR E2, con un particolare accento sull’efficienza energetica del dispositivo. Il comparto fotocamere ospiterà per l’occasione un sensore principale da 13 megapixel e un sensore per le macro da 2 megapixel, assieme a un sensore frontale da 9 megapixel.

Il nuovo HONOR MagicPad 3 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Floating Gold, Moon Shadow White e infine Starry Sky Graynelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 3799 yuan (circa 457 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 4399 yuan (circa 529 euro)

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 4699 yuan (circa 565 euro)

I preordini di HONOR MagicPad 3 Pro sono attualmente aperti, con un lancio in Cina fissato per il prossimo 23 ottobre: attendiamo anche in questo caso ulteriori aggiornamenti da HONOR sul debutto globale.