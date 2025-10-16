Xiaomi annuncia una nuova promozione esclusiva che riguarda uno dei suoi smartphone Android più apprezzati, REDMI Note 14. L’offerta a tema Halloween porta prezzi da paura sul sito ufficiale mi.com, ma anche su Amazon e presso i principali rivenditori.

REDMI Note 14 in breve

REDMI Note 14 è il modello di partenza della gamma, composta da un totale di cinque smartphone: si tratta del dispositivo meno costoso, che sacrifica la connettività di quinta generazione per un prezzo di vendita contenuto.

Mette a disposizione uno schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Helio G99-Ultra, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (in queste versioni in offerta). Niente 5G, come anticipato, ma non mancano 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C, infrarossi e porta per il jack audio da 3,5 mm.

A livello fotografico, REDMI Note 14 propone in tutto quattro sensori: sul retro è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore macro da 2 MP e sensore per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 20 MP. La batteria arriva a 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W.

Lo smartphone ha esordito con Android 14 e Xiaomi HyperOS, che integra l’assistente Google Gemini potenziato dall’intelligenza artificiale, Cerchia e cerca con Google e diverse ulteriori funzionalità. Può contare su un supporto software della durata di sei anni in tutto, tra major update di Android (quattro, fino ad Android 18) e patch di sicurezza (fino a inizio 2031).

L’offerta di Halloween per REDMI Note 14

La promozione di Halloween dedicata a REDMI Note 14 è valida da oggi, 16 ottobre, fino alla fine del mese, e coinvolge la versione da 8-128 GB e quella da 8-256 GB.

REDMI Note 14 8-128 GB è disponibile all’acquisto in offerta a 129,90 euro invece di 219,90 su mi.com (139,90 euro meno 10 euro extra), mentre REDMI Note 14 8-256 GB è in offerta a 149,90 euro invece di 229,90 su tutti i canali di vendita.

Lo sconto è valido per tutte le colorazioni (Midnight Black, Ocean Blue e Lime Green), e su mi.com può essere abbinato a un omaggio (le cuffie REDMI Buds 6 Play, ma solo con la versione 8-256 GB). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.