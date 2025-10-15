Un crollo di prezzo di questa portata non si vede tutti i giorni. Realme 14 Pro+, uno degli smartphone di fascia media più interessanti e completi del momento, è protagonista di un’offerta che lo porta al suo minimo storico assoluto. Stiamo parlando di un dispositivo lanciato a 579,99€ che, grazie a un coupon esclusivo, diventa acquistabile a soli 222,99€. Non si tratta di un prodotto qualunque, ma di uno smartphone che unisce un design ricercato con pigmenti termocromici, un comparto fotografico con lente periscopica e una batteria da record. Un pacchetto hardware che, a questo prezzo, diventa semplicemente irresistibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Realme 14 pro+: design unico e specifiche da primo della classe

Realme 14 Pro+ si distingue immediatamente dalla massa per il suo design. La versione Pearl White, in particolare, vanta un retro con pigmenti termocromici che cambiano colore con la temperatura, passando dal bianco perlaceo a un blu intenso sotto i 16°C. Ma non è solo estetica: il dispositivo è costruito per durare, con certificazioni IP68/IP69 e conformità allo standard militare MIL-STD-810H, che ne attestano la resistenza ad acqua, polvere e urti. Il frontale è dominato da un magnifico display OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass 7i curvo su quattro lati per un’esperienza visiva immersiva.

Sotto la scocca, le prestazioni sono affidate al processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un chipset a 4 nm che garantisce fluidità nel multitasking e un’ottima gestione delle applicazioni, anche quelle più esigenti. La configurazione si completa con 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico è un altro punto di forza notevole:

Sensore principale Sony IMX896 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS).

con stabilizzazione ottica (OIS). Teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3X e digitale fino a 120X, utilizzabile anche per scatti tele-macro di alta qualità.

con zoom ottico 3X e digitale fino a 120X, utilizzabile anche per scatti tele-macro di alta qualità. Sensore ultra-grandangolare da 8 MP.

L’autonomia è semplicemente eccezionale, grazie a una batteria a stato solido in grafite da ben 6000 mAh, capace di garantire fino a due giorni di utilizzo intenso. La ricarica rapida SUPERVOOC da 80W permette di raggiungere il 50% di carica in soli 24 minuti. Il software è basato su Android 15 con Realme UI 6.0 e un supporto garantito di ben 5 anni, arricchito da numerose funzionalità basate sull‘intelligenza artificiale per migliorare foto e prestazioni.

I dettagli dell’offerta: un crollo di prezzo imperdibile

Questa incredibile promozione è disponibile su AliExpress in occasione dell’evento “Giornata del Brand”. Il prezzo di listino del Realme 14 Pro+ è di 579,99€, ma oggi è possibile acquistarlo a una frazione del suo valore. Per ottenere questo prezzo è necessario utilizzare il codice coupon ITBS25 al momento del checkout, che farà scendere il totale a soli 222,99€.

Il risparmio netto è di ben 357€, con uno sconto effettivo superiore al 61% rispetto al prezzo di lancio. Si tratta di un’opportunità unica per portarsi a casa un dispositivo con caratteristiche quasi da top di gamma a un prezzo da entry-level. L’offerta è legata all’evento e i coupon sono solitamente disponibili in quantità limitate, pertanto è consigliabile agire in fretta per non perdere questa occasione. La spedizione è gestita direttamente da AliExpress e le condizioni possono variare in base al venditore.

