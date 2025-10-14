Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.30.2.

WhatsApp Beta lavora ancora agli aggiornamenti di stato

Nei giorni scorsi è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su una funzionalità studiata per consentire agli utenti di condividere domande nei propri aggiornamenti di stato e pare che ci siano anche altre novità in cantiere per rendere più coinvolgente questo tipo di contenuti.

Grazie alla versione 2.25.30.2 beta per Android, infatti, scopriamo che tra le nuove funzioni in arrivo vi è anche la possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato utilizzando un adesivo di reazione.

In pratica, la nuova funzionalità degli sticker di reazione è progettata per comportarsi in modo simile alle Storie di Instagram: quando si crea un aggiornamento di stato, è possibile accedere alla schermata dell’editor e selezionare l’opzione degli sticker di reazione, dalla quale si potrà posizionare l’adesivo direttamente sull’immagine o sul video prima di condividerlo.

Il team di WhatsApp pare abbia in programma di dare agli utenti il ​​pieno controllo sull’aspetto dei propri adesivi di reazione, consentendo la completa personalizzazione delle emoji, in quanto avranno la possibilità di scegliere qualsiasi faccina dal set completo, garantendo che ciascuno possa esprimersi in modo creativo.

Ogni volta che un contatto reagisce a un aggiornamento di stato utilizzando un adesivo di reazione, il servizio di messaggistica invierà una notifica direttamente all’autore dello stato.

Al momento non si sa quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.