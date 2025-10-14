Realme e RICOH IMAGING hanno ufficialmente presentato oggi la partnership preannunciata qualche giorno fa. Dopo quattro anni di lavoro congiunto, la collaborazione è stata svelata durante un evento speciale a Pechino, dove è stato rivelato qualche dettaglio in più su Realme GT 8 Pro: quest’ultimo sarà infatti il primo smartphone a integrare tecnologie fotografiche esclusive sviluppate insieme al team RICOH GR.

Realme e RICOH uniscono le forze per Realme GT 8 Pro

La collaborazione promette un nuovo modo di vivere la street photography, offrendo ai possessori di Realme GT 8 Pro un’esperienza di scatto autentica, creativa e coinvolgente. “Questa partnership strategica con RICOH GR rappresenta un passo rivoluzionario nella fotografia da smartphone“, ha dichiarato Chase Xu, Vicepresidente e CMO di Realme. “Il nostro obiettivo è offrire agli utenti un dispositivo che esprima libertà, creatività e autenticità. Il GT 8 Pro non solo integra l’iconica tradizione fotografica di GR, ma definisce anche un nuovo standard per catturare e condividere esperienze nell’era digitale“.

“Con questa collaborazione strategica, realme e RICOH GR hanno trasformato decenni di esperienza GR nel GT 8 Pro“, ha chiosato Kazunobu Saiki, General Manager della Camera Business Division di RICOH IMAGING COMPANY LTD. “Non si tratta solo di innovazione di prodotto, ma di un vero e proprio rilancio della cultura della street photography per le nuove generazioni“.

Il concetto fotografico chiave di Realme GT 8 Pro è “Snap by No Rules“, pensato per superare gli standard convenzionali dell’imaging e permettere a ogni scatto di riflettere lo stile personale dell’autore. I team di ricerca e sviluppo delle due aziende hanno lavorato in sinergia per realizzare personalizzazioni su misura per il nuovo dispositivo in arrivo, promettendo prestazioni e qualità senza precedenti nella fotografia da smartphone.

La fotocamera principale di Realme GT 8 Pro adotta un nuovo gruppo di lenti a trasparenza ultra-high, co-sviluppato proprio con RICOH IMAGING. L’obiettivo soddisfa gli standard ottici RICOH GR, con prestazioni antiriflesso leader nel settore, un maggiore potere risolutivo e una bassa distorsione, così da assicurare scatti ancora più nitidi in ogni condizione.

La modalità RICOH GR riprende fedelmente la filosofia e l’estetica delle fotocamere del brand: basta uno swipe per accedere a un’interfaccia personalizzata che replica la rapidità di avvio tipica delle RICOH GR, ed è presente persino il caratteristico suono dell’otturatore della GR IV; la Snap Mode permette di preimpostare con precisione la distanza di messa a fuoco, così da favorire l’immediatezza degli scatti.

Realme GT 8 Pro propone due lunghezze focali classiche delle RICOH GR, 28 mm e 40 mm (equivalenti al formato full-frame): il 28 mm è l’ideale per le scene di strada piene di dettagli, mentre il 40 mm è perfetto per i momenti di maggiore intensità emotiva. La modalità Viewfinder nasconde tutte le impostazioni accessorie, trasformando il mondo in una cornice.

Il nuovo smartphone Android include cinque tonalità esclusive ispirate alla RICOH GR, ossia Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone e High-Contrast B&W: sono state sviluppate a partire da centinaia di scenari di luce e test cromatici, integrando in un unico dispositivo quasi 30 anni di esperienza del celebre marchio. Per personalizzare ulteriormente gli scatti viene messa a disposizione la funzione Customized Tone, con la quale si possono regolare i parametri degli effetti secondo il proprio stile. Tra gli altri dettagli pensati per arricchire l’esperienza, possiamo citare watermark personalizzati, album dedicati con GR labels e la possibilità di condividere i propri filtri personalizzati.

Come anticipato le scorse settimane, Realme GT 8 Pro sarà commercializzato anche in Italia con il potente chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma per il momento non c’è una data precisa. Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne presto.