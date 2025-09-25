Le scorse ore Qualcomm ha sfruttato l’evento Snapdragon Summit 2025 di Maui per presentare ufficialmente il suo nuovo chipset di punta, ossia Snapdragon 8 Elite Gen 5. Uno dei primi smartphone a puntare sul potente chip sarà Realme GT 8 Pro, che arriverà in Italia entro il 2025: scopriamo insieme le anticipazioni fornite direttamente dal produttore.

Realme GT 8 Pro arriverà in Italia entro il 2025: sarà uno dei primi con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Lo scorso anno Qualcomm ha optato per un cambio di nomenclatura, “saltando” lo Snapdragon 8 Gen 4 in favore dello Snapdragon 8 Elite, ma con la generazione in arrivo si ritorna almeno in parte sul tradizionale. Il chipmaker ha infatti presentato Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, SoC che punta su prestazioni di livello, anche lato intelligenza artificiale, unite a una migliorata efficienza energetica.

Gli smartphone di fascia alta che punteranno sul nuovo chipset saranno tanti, e tra i primi sul mercato italiano arriverà Realme GT 8 Pro, modello già protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane. Realme stessa fornisce oggi alcune anticipazioni sul flagship, che sarà commercializzato in Italia entro la fine del 2025.

Realme GT 8 Pro potrà contare sullo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per “ridefinire gli standard del settore degli smartphone flagship premium, rafforzando la posizione di Realme nel mercato high-end“. Questo sfruttando le prestazioni al top del nuovo chip, che garantirà “prestazioni senza pari, capacità di gaming di qualità e multitasking fluido“. L’avanzata tecnologia a 3 nm di TSMC N3p assicura una maggiore efficienza energetica, e il processore octa-core (2+6) è in grado di raggiungere una velocità di clock di addirittura 4,61 GHz nella configurazione standard.

Realme GT 8 Pro raggiunge già un punteggio AnTuTu di oltre 4 milioni, e grazie al chip AI Hyper Vision+ della casa cinese e alla tecnologia proprietaria Realme GT BOOST 3.0 per la gestione predittiva dell’efficienza energetica, lo smartphone offre capacità senza precedenti anche nel gaming. Secondo quanto riferito dal produttore, il dispositivo può gestire simultaneamente due giochi come PUBG e Genshin Impact a frame elevati anche per un’ora, “stabilendo nuovi standard nel settore“.

Realme GT 8 Pro arriverà in Italia (e non solo, naturalmente) entro la fine del 2025, mentre in Cina dovrebbe farsi vedere nel mese di ottobre: per ora non c’è una finestra di lancio più precisa per il mercato nostrano, ma avremo presto nuovi dettagli.