OnePlus sta per ampliare la sua gamma di smartphone con l’introduzione di un nuovo modello della linea Turbo, che si posizionerà tra i già annunciati OnePlus 15 e Ace 6. Le indiscrezioni provenienti dalla Cina rivelano caratteristiche tecniche di tutto rispetto per questo dispositivo che promette di fare la differenza nel segmento di mercato degli smartphone ad alte prestazioni.

Una batteria che fa la differenza

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station sulla piattaforma social Weibo, infatti, il nuovo OnePlus Turbo monterà una batteria da 7.650 mAh, collocandosi esattamente a metà strada tra i suoi “fratelli” di gamma. Il OnePlus 15, infatti, sarà equipaggiato con una batteria da 7.300 mAh, mentre l’Ace 6 potrà contare su una capacità ancora superiore di 7.800 mAh.

Una scelta che consente al Turbo di offrire un’autonomia superiore rispetto al modello standard, pur mantenendo dimensioni presumibilmente più contenute rispetto al top di gamma Ace 6.

La capacità della batteria rappresenta uno degli aspetti più critici per gli utenti moderni, sempre più dipendenti dai propri dispositivi mobili per lavoro, intrattenimento e comunicazione. Con una batteria così generosa, dunque, OnePlus sembra voler rispondere concretamente alle esigenze di chi cerca uno smartphone capace di durare un’intera giornata, o più, senza dover ricorrere alla presa di corrente.

Ricarica rapida senza compromessi

Nonostante le differenze nelle capacità delle batterie, tutti e tre i modelli condivideranno la stessa velocità di ricarica cablata: 100 watt. La tecnologia di ricarica ultrarapida permetterà pertanto agli utenti di ricaricare completamente i propri dispositivi in tempi estremamente ridotti, con un vantaggio significativo per chi ha ritmi di vita frenetici e non può permettersi lunghe pause per ricaricare lo smartphone.

La scelta di uniformare la velocità di ricarica tra i tre modelli non è certo inusuale. OnePlus ha da tempo lasciato intendere di voler standardizzare questa tecnologia su tutta la gamma, non riservandola esclusivamente ai modelli di punta.

Display all’avanguardia

Le anticipazioni rivelano anche che OnePlus Turbo, insieme OnePlus 15 e Ace 6, sarà dotato di uno schermo con risoluzione 1.5K e un refresh rate di 165Hz. Tale ultima caratteristica, già confermata ufficialmente da OnePlus per il modello 15, rappresenta un passo avanti significativo rispetto agli standard attuali del mercato. Un refresh rate così elevato garantisce infatti una maggiore fluidità nelle animazioni, nello scrolling dei contenuti e soprattutto nel gaming mobile.

La risoluzione 1.5K offre inoltre un buon equilibrio tra la definizione dell’immagine e i consumi energetici: si evita cioè l’eccessivo drenaggio della batteria che caratterizza i display con risoluzioni più elevate, pur mantenendo una qualità visiva eccellente per la fruizione di contenuti multimediali e per l’utilizzo quotidiano.

Il processore del nuovo Turbo

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il processore che equipaggerà il OnePlus Turbo. Mentre è ormai confermato che il OnePlus 15 e l’Ace 6 monteranno il potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta di Qualcomm, per il Turbo si prospetta una scelta diversa. Le voci di corridoio suggeriscono che questo modello potrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 5, un processore comunque di fascia alta ma leggermente meno potente rispetto all’Elite.

La scelta, se confermata, avrebbe un valido senso strategico: OnePlus aveva infatti annunciato che sarebbe stata la prima azienda a lanciare uno smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 5. Se questa indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, il OnePlus Turbo potrebbe essere proprio quel dispositivo pionieristico, battendo sul tempo la concorrenza e consolidando la reputazione di OnePlus come brand all’avanguardia nell’adozione delle più recenti tecnologie.

Un lancio imminente

L’annuncio ufficiale del OnePlus Turbo dovrebbe avvenire nel corso di questo mese di ottobre, probabilmente in concomitanza con la presentazione del OnePlus 15 e dell’Ace 6. L’azienda cinese sembra quindi pronta a rinnovare completamente la propria offerta di prodotti, proponendo al mercato una gamma articolata capace di soddisfare diverse esigenze e fasce di prezzo.

Il posizionamento del Turbo come modello intermedio tra i due modelli di cui sopra potrebbe rivelarsi una mossa vincente, offrendo prestazioni elevate e caratteristiche premium a un prezzo presumibilmente più accessibile rispetto ai top di gamma. Con una batteria generosa, ricarica ultrarapida, display di ultima generazione e un processore all’avanguardia, il OnePlus Turbo si preannuncia come uno smartphone piuttosto competitivo.

Resta ora da attendere la conferma ufficiale da parte di OnePlus, che dovrebbe sciogliere ogni dubbio sulle specifiche tecniche definitive, sul design e, soprattutto, sul prezzo di vendita di questo nuovo dispositivo.