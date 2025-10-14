Nel corso delle ultime ore, un nuovo listino sul portale cinese di Lenovo (dall’anno scorso sua compagnia proprietaria) avrebbe gettato luce su gran parte delle possibili specifiche tecniche e le colorazioni di Motorola Moto X70 Air, il nuovo modello della compagnia appartenente al segmento degli smartphone ultrasottili lanciato quest’anno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto X70 Air: tutto sulla batteria, spessore e colorazioni

Benchè non superi le specifiche da record dei precedenti Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air (che si attestano rispettivamente a 5,8 e 5,6 millimetri), il nuovo Motorola Moto X70 Air dovrebbe avere uno spessore di 6 millimetri e un peso di 159 grammi, che lo renderebbero comunque decisamente compatto rispetto al resto dei modelli di smartphone della compagnia. Dalla sua avrà una batteria più ampia, pari a 4800 mAh di capacità (contro i 3900 mAh di Samsung Galaxy S25 Edge e i 3149 mAh di iPhone Air), con il supporto alla ricarica rapida via cavo da 68 W di potenza la ricarica wireless da 15 W di potenza.

Sul lato frontale troveremo un display OLED piatto da circa 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1220p+ e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, oltre che un picco di luminosità pari a 4500 nit.

Il telaio in metallo di Motorola Moto X70 riceve per l’occasione un rinforzo, per garantire ulteriore resistenza in caso di traumi accidentali o cadute, con le certificazioni IP68 e IP69 (confermate dal listino Lenovo) che ne assicurano la resistenza all’acqua e alla polvere. Il nuovo modello di Motorola dovrebbe essere disponibile rispettivamente nelle colorazioni Pantone Gadget Gray, Lily Pad e Bronze Green, ognuna abbinata ad una colorazione leggermente più chiara in corrispondenza del modulo fotocamere posteriore, com’è possibile evincere dai render ufficiali pubblicati da Lenovo che le mostrano da diverse visuali.

Previous Next Fullscreen

Passando per l’appunto alle fotocamere, troveremo un sensore principale Samsung da 50 megapixel (anche se al momento non conosciamo l’esatto modello), oltre che un sensore ultrawide da 50 megapixel con angolo di visione pari a 120 gradi. Tutto sarà mosso dal chip Snapdragon 7 Gen 4, accompagnato da 12 GB di RAM e una camera di vapore per una corretta gestione delle temperature interne e la conseguente dissipazione del calore del dispositivo. Sarà possibile scegliere tra due tagli di memoria di tipologia UFS 3.1, da 256 o 512 GB in base alle proprie preferenze e necessità. Presente anche il supporto alla tecnologia NFC, utile per i pagamenti contactless con carta di credito associata presso gli esercizi commerciali. Sarebbero invece sorprendentemente assenti lo slot per microSD e l’ingresso jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Non conosciamo ancora il listino prezzi di Motorola Moto X70 Air, nè tantomeno la sua data d’uscita sul mercato globale, nonostante sia già presente sul sito ufficiale di Lenovo, all’interno della divisione cinese. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti più precisi e ufficiali da parte di Motorola, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi giorni o settimane: vi ricordiamo infatti che la presentazione ufficiale di Motorola Moto X70 Air avverrà il prossimo 31 ottobre, occasione in cui probabilmente verremo a conoscenza delle restanti specifiche e del relativo listino prezzi.