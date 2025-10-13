Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, Xiaomi avrebbe deciso di interrompere lo sviluppo di due smartphone attesi per i prossimi mesi: stiamo parlando di Xiaomi Mix Flip 3 e Xiaomi Civi 6.

Ricordiamo che il produttore ha lanciato Xiaomi Mix Flip 2 e Xiaomi Civi 5 Pro all’inizio di quest’anno in Cina e nel corso dei mesi si sono fatte insistenti le voci secondo cui tali device avrebbero dovuto essere commercializzati anche a livello globale.

A quanto pare, tuttavia, Xiaomi avrebbe cambiato i propri progetti, annullando il lancio globale di questi smartphone e decidendo di interrompere lo sviluppo delle rispettive generazioni successive.

Xiaomi Mix Flip 3 e Civi 6 potrebbero essere stati annullati

A dire di un popolare leaker cinese, uno dei piccoli telefoni pieghevoli e un modello di fascia media di Xiaomi potrebbero non vedere una nuova generazione nel 2026 e si tratterebbe proprio di questi due smartphone.

Sempre secondo il leaker, alla base della decisione di Xiaomi di cambiare i propri progetti vi sarebbero i risultati delle vendite delle versioni attuali, ritenute non soddisfacenti, tanto da sospendere lo sviluppo per una generazione.

C’è da tenere presente che Xiaomi Mix Flip 3 in estate ha fatto la sua apparizione nel database di IMEI con i numeri modello 2603APX0AC e 2603EPX2DC, suggerendo che il suo sviluppo fosse in una fase avanzata e l’eventuale decisione di annullare il suo lancio sarebbe ancora più curiosa anche se c’è da rilevare che il settore degli smartphone pieghevoli si va facendo via via più competitivo.

Ad ogni modo, per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore cinese.