Con l’arrivo globale di HyperOS 3, la nuova interfaccia di Xiaomi basata su Android 16, non tutti i dispositivi dell’ecosistema del brand cinese potranno partecipare al salto generazionale. Alcuni modelli, soprattutto di fascia media e bassa ma anche alcuni ex top di gamma, non riceveranno l’aggiornamento.

Ecco l’elenco completo di tutti i Xiaomi, Redmi e POCO che resteranno esclusi dal rollout di HyperOS 3.

La nuova era di HyperOS 3

Dopo il successo della prima versione e del più maturo HyperOS 2, Xiaomi si prepara a distribuire HyperOS 3, una release che punta su integrazione AI, prestazioni migliorate e un’interfaccia più fluida.

La nuova versione debutterà con la serie Xiaomi 15 e si baserà su Android 16, portando miglioramenti a livello di multitasking, privacy e ottimizzazione energetica.

Tuttavia, come spesso accade con i major update, molti dispositivi più datati non rispettano i requisiti hardware o il ciclo di supporto previsto dal brand, e quindi verranno esclusi dall’aggiornamento.

Tutti i modelli Xiaomi esclusi da HyperOS 3

Xiaomi 11i Series

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Series

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11X Series

Xiaomi Mi 11 Series

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5 Series

Xiaomi Civi

Molti di questi modelli erano flagship o mid-range di fascia alta tra il 2020 e il 2022, ma con l’arrivo di Android 16 Xiaomi ha deciso di chiudere il ciclo di supporto. È particolarmente significativa l’esclusione della serie Mi 11, che segna la fine del supporto software per una delle linee più popolari del brand.

Tutti i modelli POCO esclusi da HyperOS 3

POCO C71

POCO C75

POCO M6 Series

POCO C65

POCO C51

POCO C55

POCO X5 Series

POCO X4 GT Series

POCO M5 Series

POCO F4 Series

POCO F4 GT

POCO M4

Anche il sub-brand POCO non è risparmiato. Sorprende la presenza di modelli relativamente recenti come il POCO F4 GT, lanciato solo nel 2022 con Snapdragon 8 Gen 1, che però non riceverà l’aggiornamento a HyperOS 3.

La scelta sembra legata al ciclo di supporto limitato a due major update, una costante per la linea POCO, pensata per offrire alte prestazioni a costi contenuti ma con meno longevità software.

Tutti i modelli Redmi esclusi da HyperOS 3

Redmi A2 Series

Redmi 12C

Redmi 12 Series

Redmi Note 13 Series

Redmi Note 12R Series

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Series

La decisione di escludere la serie Redmi Note 13, presentata nel 2023, ha sollevato qualche perplessità tra gli utenti. In questo caso, la motivazione è puramente strategica: i modelli Note 13 verranno mantenuti su HyperOS 2.5 fino a fine supporto, in attesa della prossima generazione Redmi Note 14 che nascerà direttamente con HyperOS 3 preinstallato.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Chi invece riceverà l’aggiornamento

Come già riportato nei giorni scorsi, HyperOS 3 è attualmente in fase beta su dispositivi di fascia alta come la serie Xiaomi 15, e presto arriverà anche su modelli come Xiaomi 14, 14 Ultra, Redmi K70 Pro e POCO F6 Pro.

Gli smartphone più recenti beneficeranno di tutte le novità introdotte da HyperOS 3, tra cui:

Nuovo design del launcher e animazioni più fluide.

Integrazione con l’AI di Xiaomi per assistenza contestuale e sintesi avanzata.

Controllo smart dei dispositivi IoT attraverso il nuovo “HyperHub”.

Miglioramenti alla gestione termica e dell’autonomia.

Addio agli aggiornamenti, ma non al supporto di sicurezza

Sebbene questi dispositivi non riceveranno HyperOS 3, Xiaomi continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza per diversi mesi (o anni, a seconda del modello e del mercato). Ciò significa che la maggior parte degli utenti potrà continuare a usare i propri dispositivi in modo sicuro, anche se priva delle nuove funzionalità basate su Android 16.

La transizione a HyperOS 3 segna un nuovo capitolo per l’ecosistema Xiaomi, ma anche la fine del percorso software per molti modelli lanciati tra il 2020 e il 2023.

Chi possiede uno degli smartphone presenti in questa lista dovrà accontentarsi dell’attuale versione di HyperOS, oppure valutare l’acquisto di un modello più recente per entrare nella nuova generazione del sistema operativo di Xiaomi.