Sono passati pochi giorni da quando Google ha rilasciato l’aggiornamento mensile di ottobre 2025 per i propri smartphone della gamma Pixel (tranne per i Pixel 6) e pare che, dopo questo aggiornamento, alcuni utenti in possesso di uno dei Google Pixel 10 stiano vivendo una sorta di incubo.

In rete ci sono segnalazioni riguardanti arresti anomali delle app dopo l’installazione del suddetto aggiornamento e pare che, allo stato attuale, non esista una soluzione che consenta di risolvere del tutto il problema.

Google Pixel 10: le app crashano a caso dopo l’ultimo aggiornamento

Alcune discussioni su Reddit fanno luce su un grave problema che sembra affliggere i Pixel del decennale subito dopo l’aggiornamento mensile di ottobre 2025. Nello specifico, le segnalazioni indicano che il modello più colpiti siano Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL ma è chiaro che anche il modello base possa essere coinvolto (dato che i tre smartphone condividono la quasi totalità della scheda tecnica).

Dopo l’aggiornamento di ottobre, tutte le app hanno iniziato ad andare in crash casualmente o semplicemente si bloccano alla schermata iniziale. Ho provato più riavvii ma il problema persiste. Qualcun altro sta riscontrando questo problema? Questo è iniziato un paio di giorni dopo l’aggiornamento di ottobre.

Questo è solo uno dei commenti che si leggono in rete e, in risposta, molti altri utenti hanno suggerito di avere sperimentato lo stesso problema sul loro dispositivo. Le app vanno in crash a caso, rendendo inutilizzabile il dispositivo stesso.

La palla passa a Google: si attende un fix

Un utente sembrava aver trovato una soluzione che, nonostante sembrasse funzionare all’inizio, si è rivelata utile solo temporaneamente perché, poche ore dopo, i crash hanno ricominciato a presentarsi in maniera puntuale.

Tra l’altro, la soluzione proposte è qualcosa che Google ha sempre fortemente sconsigliato in presenza di problemi sui dispositivi, ovvero la disinstallazione degli aggiornamenti delle app di sistema Google Play Services e Google Play Store.

Il colosso di Mountain View non ha ancora preso una posizione ufficiale riguardo questo problema ma considerando il numero sempre crescente di segnalazioni, qualcosa dovrebbe cambiare nelle prossime ore.

La speranza è che il team di sviluppo comprenda e risolva il problema a breve, rilasciando il fix necessario. Intanto, qualora non abbiate ancora aggiornato il vostro Google Pixel 10 al nuovo aggiornamento mensile, è consigliabile non procedere con l’aggiornamento per non rischiare di incappare in questa problematica.