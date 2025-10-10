Negli ultimi anni Google ha investito tanto tempo e ingenti risorse nell’intelligenza artificiale, puntando su Gemini come soluzione che va a racchiudere tutte le principali opzioni dell’azienda e ponendo questo assistente al centro dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View, del quale è divenuto rapidamente una colonna portante.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha annunciato un nuovo “capitolo” per il settore cloud con Gemini Enterprise, soluzione studiata per offrire il meglio delle funzionalità IA nel mondo delle imprese.

Ecco cosa offre Gemini Enterprise

A dire di Google, Gemini Enterprise è stato progettato partendo dal presupposto che una vera trasformazione aziendale nell’era dell’intelligenza artificiale debba andare oltre i semplici chatbot e includere una piattaforma completa e integrata, capace di riunire tutti i dati, gli strumenti e le persone in un unico luogo sicuro.

E questo è ciò che il colosso statunitense ha provato a creare con Gemini Enterprise, ossia una piattaforma conversazionale basata sull’intelligenza artificiale, il tutto facendo affidamento sui modelli Gemini più avanzati (grazie ai quali è possibile interagire con i documenti, i dati e le applicazioni della propria azienda).

Il CEO di Google ci tiene a mettere in evidenza che anche a Mountain View vengono sfruttate le potenzialità dell’intelligenza artificiale, dalle operazioni alla programmazione, dal marketing alla gestione della catena di approvvigionamento e quasi la metà di tutto il nuovo codice in Google viene generato dall’IA, per essere poi esaminato e accettato dagli ingegneri (che possono così muoversi più velocemente).

In pratica, sempre secondo il CEO di Google, Gemini Enterprise è una soluzione che consente alle aziende di fare affidamento su un servizio potente, in continuo miglioramento (ciò anche grazie al lavoro dei team di Google Research e Google DeepMind) e capace di raggiungere un’enorme platea di utenti.

Per ulteriori informazioni su Gemini Enterprise vi rimandiamo al sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link).