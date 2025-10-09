Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato avviato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.29.14.

WhatsApp Beta e la prenotazione degli username

Alcuni giorni fa è emerso che tra le funzionalità in fase di sviluppo vi era anche quella relativa alla prenotazione dell’username, così da avere un certo quantitativo di utenti già registrati nel momento in cui la novità sarà implementata.

Sebbene tale funzionalità sia ancora in una fase di sviluppo iniziale, il team di WhatsApp continua a perfezionarla prima di rilasciarla ai beta tester, in modo da offrire loro un’esperienza più fluida e ottimizzata fin dall’inizio e con la versione 2.25.29.14 beta proseguono i lavori di affinamento.

Grazie all’immagine sopra scopriamo che gli sviluppatori avvisano gli utenti che il sistema degli username sarà disponibile a breve, consentendo di prenotare quello preferito per poterlo sfruttare non appena sarà possibile usarlo.

Il team di WhatsApp consiglia agli utenti di scegliere un username unico ma, al tempo stesso, semplice, in modo da poterlo ricordare e condividere senza problemi.

Per quanto riguarda la scelta dell’username, ci sono dei requisiti che devono essere soddisfatti:

i nomi utente non possono iniziare con “www.” (ciò al fine di evitare confusione con i siti Web ufficiali)

deve essere inclusa almeno una lettera (non saranno consentiti username composti solo da numeri o simboli)

saranno consentiti solo determinati caratteri, come le lettere minuscole (a-z), i numeri (0-9), i punti e gli undescore

non si potranno duplicare nomi già salvati nei contatti di un utente o utilizzati da altri utenti

non potranno terminare con un dominio come .com o .net

non potranno iniziare o terminare con un punto e non potranno avere punti consecutivi

la lunghezza totale dei caratteri dovrà essere compresa tra 3 e 30 (questo requisito potrebbe cambiare prima del lancio)

Al momento non si sa quando la possibilità di prenotare gli username sarà implementata per tutti gli utenti (l’espressione “a breve” usata da WhatsApp non è di aiuto) ma l’attesa potrebbe non essere lunga.

