Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.28.12.

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità

Un paio di mesi fa è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su una funzionalità che consente agli utenti di configurare una chiave per i loro username, in modo da garantire loro un maggiore controllo su chi può contattarli tramite il nome utente: in pratica, la chiave utente fungerà da ulteriore livello di privacy e anche se qualcuno conosce l’username, potrà inviare un messaggio solo se possiede anche la relativa chiave.

Ma ci sono altre novità in lavorazione al riguardo e un esempio ci arriva dala versione 2.25.28.12 beta per Android, con la quale è stata implementata per alcuni utenti la possibilità di prenotare il proprio username preferito prima del suo rilascio ufficiale.

Con il sistema della prenotazione dei nomi utente il team di WhatsApp prova a garantire a tutti la possibilità di assicurarsi i nomi utente desiderati e probabilmente a breve la funzionalità verrà rilasciata per un numero maggiore di utenti.

Al momento non si sa quando la possibilità di prenotare gli username sarà implementata a livello globale, in quanto i test sono ancora evidentemente in corso.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.