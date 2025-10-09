NotebookLM, lo strumento di intelligenza artificiale di Google che permette di raccogliere, organizzare e consultare informazioni provenienti esclusivamente da fonti caricate direttamente dall’utente, ha ricevuto un nuovo aggiornamento. Dopo l’introduzione della funzione Video Overview e di Audio Overview e delle opzioni Flashcard e Quiz, ora NotebookLM migliora l’integrazione con Google Drive consentendo di cercare contenuti all’interno dei propri file.

Come cambia (e potrebbe ancora cambiare) NotebookLM

La funzione, introdotta senza annunci ufficiali da parte di Google, riguarda la sezione Scopri fonti, quella che permette di aggiungere nuove fonti a un progetto. Con questo aggiornamento, gli utenti possono individuare informazioni non solo nei titoli dei file, ma direttamente nei testi di documenti e presentazioni salvati sul proprio account, rendendo l’esperienza di ricerca più rapida e precisa.

L’integrazione consente di cercare contenuti nei file di Google Documenti e Google Presentazioni, ma alcuni utenti hanno segnalato di essere riusciti a far funzionare la ricerca anche nei PDF condivisi, nonostante non siano ufficialmente indicati tra i formati supportati. È sufficiente digitare una query come “appunti della scorsa settimana” o “slide da Marco” per permettere a NotebookLM di analizzare automaticamente i documenti salvati sul proprio account Google Drive e proporre quelli più pertinenti. Una volta individuati, i file possono essere aggiunti direttamente come fonti di riferimento per il progetto in corso, evitando la necessità di caricare manualmente i contenuti.

Si tratta di un miglioramento significativo rispetto alla precedente versione dell’integrazione, che si limitava a mostrare i file in base al nome. Con questa nuova modalità, la ricerca entra dentro i documenti e consente di trovare passaggi specifici, citazioni o informazioni altrimenti difficili da rintracciare.

Nonostante l’aggiornamento rappresenti un passo avanti importante e utile, diversi utenti hanno suggerito possibili margini di miglioramento. C’è per esempio chi vorrebbe esteso il supporto ad altri tipi di file, come le immagini o i fogli di calcolo, per rendere la ricerca ancora più completa. Non è da escludere che, seguendo quanto fatto con l’integrazione con Google Drive, NotebookLM possa presto migliorare ulteriormente consentendo di attingere anche a questo tipo di file.