Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative agli smartphone della serie Samsung Galaxy S26, la cui presentazione ufficiale è in programma per l’inizio del prossimo anno.

Nelle scorse ore il protagonista di una nuova apparizione è stato Samsung Galaxy S26 Ultra: un utente, infatti, ha pubblicato su Reddit un’immagine che ci mostra alcune delle possibili colorazioni del device e una in particolare ha stuzzicato la nostra curiosità.

Anche per Samsung Galaxy S26 Ultra l’arancione

Nel corso degli anni vari produttori hanno lanciato smartphone in colorazione arancione e anche Apple di recente ha optato per una soluzione di questo tipo con iPhone 17 Pro.

Stando alla seguente immagine, pure Samsung avrebbe deciso di seguire questo trend, quantomeno per quanto riguarda Samsung Galaxy S26 Ultra:

Fatta la necessaria premessa che non vi sono garanzie che l’immagine in questione non sia un mero fake, il tenore dei commenti su Reddit relativi all’eventuale lancio di una colorazione di questo tipo non è particolarmente positivo.

C’è da precisare che il colosso coreano ha già lanciato dei modelli in arancione, seppur con una tonalità meno accesa e questo pertanto non sarebbe soltanto un tentativo di “imitare” Apple e iPhone 17 Pro.

In attesa di scoprire se alla fine questa colorazione arancione sarà effettivamente scelta da Samsung per il suo prossimo modello di punta, ricordiamo che tra le altre caratteristiche lo smartphone dovrebbe poter contare su un processore Samsung Exynos 2600 o Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (a seconda dei mercati), un miglior display OLED con diagonale da 6,9 pollici, fino a 16 GB di RAM (LPDDR5X), fino a 1 TB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 4.0 o UFS 4.1), una quadrupla fotocamera (con sensore primario ISOCELL HP2 da 200 megapixel, affiancato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel, da un teleobiettivo periscopico con zoom 5x da 50 megapixel e da un teleobiettivo con zoom 3x da 10 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh.