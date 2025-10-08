Il team di sviluppatori di Samsung continua a rilasciare l’aggiornamento che porta con sé One UI 8 e Android 16 sui vari smartphone dell’azienda.

In queste ore il colosso coreano è impegnato in particolare nell’implementazione della sua nuova interfaccia utente personalizzata in alcuni modelli di fascia media, come Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34.

Anche Samsung Galaxy A54 riceve One UI 8

Di Samsung Galaxy A34 ci eravamo già occupati un paio di giorni fa e il produttore sta continuando ad implementare la sua nuova interfaccia sugli smartphone commercializzati in Europa, con un update che pesa un po’ più di 2 GB e porta il software alla versione A346EXXUAEY17.

Passando a Samsung Galaxy A54, l’update è stato rilasciato la scorsa settimana in Corea del Sud e adesso è arrivato anche per i modelli commercializzati in Europa, inclusa l’Italia.

L’aggiornamento ha un peso di circa 2,3 GB, porta il firmware alla versione A546BXXUFEYI4 (per i device con numero modello SM-A546B) e A546EXXUFEYI4 (per i device con numero modello SM-A546E) e può contare sulle patch di sicurezza di settembre 2025.

Per quanto riguarda le novità, One UI 8 non rappresenta un aggiornamento rivoluzionario, in quanto si limita ad apportare una serie di miglioramenti per l’esperienza utente, con alcune modifiche grafiche e ottimizzazioni per l’interfaccia.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono comunque provare a forzare il sistema, procedendo ad un controllo manuale della sua disponibilità: per farlo sarà sufficiente entrare nel menu delle Impostazioni, accedere alla sezione dedicata agli aggiornamenti e selezionare l’opzione per la ricerca di nuove versioni software.