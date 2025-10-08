Come accade con la maggior parte dei software, i prodotti Microsoft diventano progressivamente più potenti e sofisticati. Al contrario, le versioni precedenti rimangono ancorate al loro tempo e perdono terreno rispetto alle novità. Microsoft ha recentemente interrotto il supporto per Microsoft Office 2019 e 2016, il che significa niente più aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug o assistenza tecnica.

Per chi cerca un’alternativa economica alle versioni in abbonamento, esistono rivenditori come Godeal24 che propongono licenze a vita con sconti considerevoli. State attenti però, perché non tutti i rivenditori operano allo stesso modo e le offerte vanno valutate con attenzione. Con le nuove Offerte d’autunno il noto store online vi permette di risparmiare in maniera sicura, con licenze permanenti che non necessitano quindi di un rinnovo annuale.

Attualmente troviamo Office 2021 Professional a 31,55€ con uno sconto del 62% (il prezzo sul Microsoft Store è di 249€). Il pacchetto include gli strumenti classici: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (versione gratuita), OneNote, Publisher e Access. Sono applicazioni che utilizziamo quotidianamente per gestire fogli di calcolo, scrivere documenti, preparare presentazioni o organizzare la posta elettronica.

Anche gli utenti Mac possono trovare proposte dedicate. Office 2021 Home and Business per Mac viene offerto a 59,99€, rispetto ai 249€ del prezzo originale. Si tratta dell’edizione Home & Business, pensata per liberi professionisti, piccoli team, studenti o famiglie che necessitano degli strumenti principali per il lavoro quotidiano.

Gli sconti proposti in questo evento partono dal 50% su tantissime licenze di Windows 10 e Windows 11, mentre i pacchetti Office sono scontati del 62%, per un risparmio davvero strepitoso. Gli sconti si intendono sui prezzi già competitivi dello store, e portano a un risparmio vicino al 90% rispetto allo store ufficiale Microsoft. Sconti anche sui bundle e per pacchetti da 50 o 100 licenze, ideali per aziende e grandi uffici. Qui sotto trovate la lista dei principali prodotti in promozione, con i rispettivi codici sconto (dove applicabili).

Perché scegliere Godeal24?

Se state cercando un modo conveniente per attivare la vostra licenza in modo permanente, Godeal24 è la soluzione giusta. Acquistate le vostre licenze software su Godeal24 e risparmiate con la nostra consegna immediata e il servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a questo indirizzo email. Si tratta di un’azienda che gode di un’ottima reputazione a livello globale, con una valutazione di 4,8 stelle su 5 su Trustpilot.

Informazione Pubblicitaria