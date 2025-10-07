Dbrand torna a far parlare di sé con una nuova proposta che potrebbe risultare di buon interesse per tutti gli appassionati di stile e tecnologia. Stavolta, infatti, il celebre produttore di pellicole protettive personalizzate ha puntato su un colore di grande personalità come il Cosmic Orange, la tonalità che ha debuttato di recente su iPhone 17 Pro e 17 Pro Max e che ora può essere applicata praticamente su qualsiasi dispositivo elettronico.

Un’alternativa più accessibile a quella di Apple

La nuova skin Cosmic Orange di Dbrand è una soluzione particolarmente ingegnosa per chi ama il nuovo colore arancio di Apple ma possiede dispositivi di altri marchi e non vuole acquistare un nuovo device della società di Cupertino.

L’azienda ha mostrato questa finitura applicata al Pixel 10 Pro di Google, con un risultato che sembra essere particolarmente riuscito, almeno a giudicare le immagini. Si tratta così di un modo sicuramente più economico e non permanente per aggiungere personalità a un dispositivo che magari si possiede già da qualche mese e che necessita di una rinfrescata estetica.

Non solo: essendo una soluzione molto versatile, la pellicola può essere applicata a una gamma vastissima di prodotti elettronici come console da gioco, laptop, tablet e altri dispositivi tecnologici, che possono essere personalizzati con questa nuova tonalità.

Un effetto metallico che ha un piccolo difetto

Ciò che rende particolarmente interessante questa skin è l’attenzione al dettaglio nella riproduzione del colore originale. Dbrand ha infatti voluto creare un effetto metallico realistico, e per farlo ha dovuto ricorrere a una soluzione tecnica specifica: la pellicola contiene infatti circa lo 0,1% di un additivo metallico che conferisce quella lucentezza caratteristica del Cosmic Orange originale.

Tuttavia, questa scelta tecnica comporta un piccolo inconveniente. L’azienda stessa avverte sul proprio sito web che questo componente metallico potrebbe ridurre leggermente la ricezione del segnale quando la copertura è completa. Per questo motivo, Dbrand ha pensato a una soluzione pratica: ogni ordine include anche una versione della skin che non copre le antenne del dispositivo, garantendo così che la funzionalità non venga compromessa pur mantenendo l’aspetto estetico desiderato.

Edizione limitata: non ci sarà una nuova produzione

Un elemento che rende questa proposta ancora più allettante è il suo carattere di esclusività. Dbrand ha infatti già chiarito che si tratta di un’edizione limitata. Pertanto, una volta esaurite le scorte disponibili, non ci sarà una nuova produzione.

Per quanto riguarda i costi, Dbrand adotta una politica di prezzo flessibile che tiene conto delle dimensioni e della complessità di applicazione sui diversi dispositivi. I prodotti più piccoli, che richiedono meno materiale e una lavorazione meno articolata, hanno prezzi più contenuti, mentre dispositivi più grandi come laptop o console necessitano di una copertura maggiore e quindi comportano una spesa superiore.