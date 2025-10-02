Da qualche giorno sono state condivise ufficialmente alcune anticipazioni di Nubia Z80 Ultra, l’ultima proposta della compagnia cinese che porta in dote una ricarica da 100 W di potenza, 16 GB di RAM e il nuovissimo chip di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Basandoci su quanto visto con alcuni benchmark recentemente pubblicati, il nuovo modello di punta di Nubia sembrerebbe superare numerosi top di gamma attualmente presenti sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nubia Z80 Ultra: prestazioni al top, secondo i benchmark

A pochi mesi dal debutto del precedente modello, il nuovo Nubia Z80 Ultra torna a far parlare di sè con alcuni benchmark decisamente sorprendenti. Un dispositivo con lo stesso codice seriale di Nubia Z80 Ultra sarebbe infatti apparso all’interno dei benchmark del portale Geekbench, mettendo in evidenza prestazioni in grado di surclassare gran parte dell’attuale proposta top di gamma delle compagnie produttrici concorrenti.

Com’è possibile evincere dai risultati, Nubia Z80 Ultra avrebbe abbondantemente superato il modello precedente sia in single-core che in multi-core, totalizzando un punteggio rispettivamente pari a 3637 punti e 11195 punti. Secondo un altro benchmark simile, poi, lo stesso modello avrebbe registrato un aumento del 21% nelle prestazioni rispetto a qualunque altro smartphone dotato del precedente chip Snapdragon 8 Elite.

Una recente certificazione 3C avrebbe poi suggerito significativi miglioramenti nei tempi di ricarica via cavo per il dispositivo: si parlerebbe infatti di una ricarica da 100 W che lo porrebbe sullo stesso livello di RedMagic 10 Pro, un deciso passo in avanti rispetto agli 80 W di Nubia Z70 Ultra e Z70S Ultra.

Stando ai rumor più recenti e verosimili, il nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà in questo caso accompagnato da una batteria in silicio-carbonio da 7100 mAh di capacità, un display OLED con frequenza d’aggiornamento da 144 Hz e un sensore primario da 35 millimetri per il modulo fotocamere posteriore.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali dettagli riguardanti le specifiche tecniche, trattandosi nella maggior parte dei casi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita che dir si voglia) da parte della compagnia produttrice stessa. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Nubia, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.