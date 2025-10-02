Da qualche giorno sono state condivise ufficialmente alcune anticipazioni di Nubia Z80 Ultra, l’ultima proposta della compagnia cinese che porta in dote una ricarica da 100 W di potenza, 16 GB di RAM e il nuovissimo chip di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Basandoci su quanto visto con alcuni benchmark recentemente pubblicati, il nuovo modello di punta di Nubia sembrerebbe superare numerosi top di gamma attualmente presenti sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Festa offerte Prime, in anticipo
Offerta -27%

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda

799€ invece di 1099€
Amazon
Offerta -45%

Samsung Galaxy S25 Edge 12GB+512GB

Spedito da Amazon

669€ invece di 1219€
Amazon
Offerta

Amazon Audible GRATIS 3 mesi

Leggi semplicemente ascoltando: su smartphone, tablet, computer e auto, oltre 70.000 audiolibri

0€ invece di 27,97
Amazon
Offerta -40%

Motorola edge 60, 8/256 GB

50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15

229€ invece di 379€
Amazon

Nubia Z80 Ultra: prestazioni al top, secondo i benchmark

A pochi mesi dal debutto del precedente modello, il nuovo Nubia Z80 Ultra torna a far parlare di sè con alcuni benchmark decisamente sorprendenti. Un dispositivo con lo stesso codice seriale di Nubia Z80 Ultra sarebbe infatti apparso all’interno dei benchmark del portale Geekbench, mettendo in evidenza prestazioni in grado di surclassare gran parte dell’attuale proposta top di gamma delle compagnie produttrici concorrenti.

Nubia Z80 Ultra

Com’è possibile evincere dai risultati, Nubia Z80 Ultra avrebbe abbondantemente superato il modello precedente sia in single-core che in multi-core, totalizzando un punteggio rispettivamente pari a 3637 punti e 11195 punti. Secondo un altro benchmark simile, poi, lo stesso modello avrebbe registrato un aumento del 21% nelle prestazioni rispetto a qualunque altro smartphone dotato del precedente chip Snapdragon 8 Elite.

Una recente certificazione 3C avrebbe poi suggerito significativi miglioramenti nei tempi di ricarica via cavo per il dispositivo: si parlerebbe infatti di una ricarica da 100 W che lo porrebbe sullo stesso livello di RedMagic 10 Pro, un deciso passo in avanti rispetto agli 80 W di Nubia Z70 Ultra e Z70S Ultra.

Stando ai rumor più recenti e verosimili, il nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà in questo caso accompagnato da una batteria in silicio-carbonio da 7100 mAh di capacità, un display OLED con frequenza d’aggiornamento da 144 Hz e un sensore primario da 35 millimetri per il modulo fotocamere posteriore.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali dettagli riguardanti le specifiche tecniche, trattandosi nella maggior parte dei casi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita che dir si voglia) da parte della compagnia produttrice stessa. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Nubia, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.