Negli ultimi mesi si è parlato più volte di Trump Mobile T1, lo smartphone lanciato lo scorso giugno con il motto Made in USA e del quale, nonostante la promessa di un esordio entro la fine di settembre, si sono perse le tracce.

Ebbene, a quanto pare, lo smartphone destinato ad arrivare sul mercato ad un prezzo aggressivo, caratterizzato da una socca color oro e forte dei “valori americani”, è in ritardo e al momento non è chiaro quando potrebbe essere disponibile.

Quando potrebbe arrivare Trump Mobile T1

Sono tanti gli addetti ai lavori a nutrire delle perplessità su Trump Mobile T1 e senza dubbio il ritardo del suo lancio non fa altro che accrescere le lamentele di coloro che hanno già versato un acconto di 100 dollari per accaparrarsi il telefono.

E così il sito Web di Trump Mobile è stato aggiornato per rimuovere i riferimenti all’uscita di settembre e nella pagina dello store dedicata al telefono ora vi è la promessa che arriverà “entro la fine dell’anno”.

Ricordiamo quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone (almeno sino ad ora):

display AMOLED da 6,25 pollici con refresh rate a 120 Hz

256 GB di memoria di archiviazione (espandibile via MicroSD)

fotocamera frontale da 16 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, sensore da 2 megapixel per la profondità e sensore macro da 2 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

ingresso jack audio da 3,5 nn

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida PD a 20 W

Android 15

In attesa di scoprire quando sarà effettivamente disponibile, il prezzo ufficiale di Trump Mobile T1 è di 499 dollari (ovviamente salvo “sorprese” dell’ultimo minuto).