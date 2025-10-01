Negli ultimi mesi si è parlato più volte di Trump Mobile T1, lo smartphone lanciato lo scorso giugno con il motto Made in USA e del quale, nonostante la promessa di un esordio entro la fine di settembre, si sono perse le tracce.
Ebbene, a quanto pare, lo smartphone destinato ad arrivare sul mercato ad un prezzo aggressivo, caratterizzato da una socca color oro e forte dei “valori americani”, è in ritardo e al momento non è chiaro quando potrebbe essere disponibile.
Samsung Galaxy S25 Edge 12GB+512GB
Spedito da Amazon
Quando potrebbe arrivare Trump Mobile T1
Sono tanti gli addetti ai lavori a nutrire delle perplessità su Trump Mobile T1 e senza dubbio il ritardo del suo lancio non fa altro che accrescere le lamentele di coloro che hanno già versato un acconto di 100 dollari per accaparrarsi il telefono.
E così il sito Web di Trump Mobile è stato aggiornato per rimuovere i riferimenti all’uscita di settembre e nella pagina dello store dedicata al telefono ora vi è la promessa che arriverà “entro la fine dell’anno”.
Ricordiamo quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone (almeno sino ad ora):
- display AMOLED da 6,25 pollici con refresh rate a 120 Hz
- 256 GB di memoria di archiviazione (espandibile via MicroSD)
- fotocamera frontale da 16 megapixel
- tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, sensore da 2 megapixel per la profondità e sensore macro da 2 megapixel
- sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo
- ingresso jack audio da 3,5 nn
- batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida PD a 20 W
- Android 15
In attesa di scoprire quando sarà effettivamente disponibile, il prezzo ufficiale di Trump Mobile T1 è di 499 dollari (ovviamente salvo “sorprese” dell’ultimo minuto).