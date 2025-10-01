A una settimana esatta dalla presentazione ufficiale, gli smartphone Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono già stati protagonisti di diverse iniziative promozionali — a riprova di quello che dicevamo in sede di recensione: i prezzi di listino, unico vero “difetto” di questi prodotti, sono già storia vecchia — e quest’oggi ve li raccontiamo nel contesto di nuovi interessanti bundle disponibili sullo store online ufficiale del colosso cinese.

Offerte bundle Xiaomi 15T e 15T Pro con REDMI Pad 2 Pro e non solo

Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono gli ultimi esponenti di una serie molto apprezzata della casa cinese soprattutto sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo e, dopo essere stati presentati in coppia — e accompagnati da altri prodotti — lo scorso 24 settembre, hanno subito iniziato a far parlare di sé a suon di offerte: dalla prima ghiotta promozione di lancio alle offerte disponibili anche su altri store. Sullo store ufficiale del produttore mi.com sono disponibili a prezzo scontato dei pacchetti che chiamano in causa anche un altro prodotto fresco di lancio: il tablet REDMI Pad 2 Pro.

Insomma, le offerte bundle preparate da Xiaomi comprendono uno smartphone della serie in discorso, il nuovo tablet REDMI capace di sdoppiarsi come powerbank e anche due accessori dedicati a quest’ultimo: la cover tastiera e il pennino smart. I prezzi finali possono essere ottenuti soltanto previa immissione del coupon COUPONPERTE15, che dà diritto al 15% di sconto aggiuntivo. Qui sotto potete trovare i link diretti all’acquisto e i dettagli dei vari bundle tra i quali è possibile scegliere:

Quale che sia lo smartphone di vostro interesse — senza dilungarci troppo, vi rimandiamo alla scheda tecnica di Xiaomi 15T, a quella di Xiaomi 15T Pro e, per completezza, a quella di REDMI Pad 2 Pro —, i bundle descritti rappresentano senza dubbio delle opportunità di risparmio interessanti; inoltre, come si può facilmente intuire, ove la vostra scelta dovesse ricadere su Xiaomi 15T Pro, il pacchetto da preferire sarebbe il 15T Pro + Pad + Pen 2, visto che permette di portarsi a casa lo smartphone nel taglio da 1 TB allo stesso prezzo di quello da 512 GB.

Vi lascerete tentare da queste offerte in bundle proposte da Xiaomi? Fatecelo sapere e non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra recensione del modello più completo e costoso.

Da non perdere: Recensione Xiaomi 15T Pro

Infine, non dimenticate di iscrivervi al canale telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.