Si è da poco concluso l’evento Far closer con cui Xiaomi ha presentato tantissime novità, capitanate dagli smartphone Android Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, molto simili esteticamente tra loro anche se caratterizzati da alcune differenze chiave.

Entrambi gli smartphone sono protagonisti di un’interessante offerta lancio, sul sito ufficiale del produttore cinese, che comprende un codice sconto e un omaggio. Andiamo a fare un breve recap e a vedere i dettagli specifici della promozione per entrambi i dispositivi.

Promo lancio per Xiaomi 15T su mi.com

Partiamo dal modello base della gamma, ovvero Xiaomi 15T, dispositivo che si configura come un ottimo smartphone Android di fascia medio-alta dal design elegante (e per nulla vistoso), dotato di specifiche tecniche interessanti a partire dal SoC Dimensity 8400-Ultra di MediaTek. Di buon livello anche il versatile comparto fotografico triplo, co-ingegnerizzato con Leica, che mette a disposizione degli utenti due sensori da 50 megapixel (principale e teleobiettivo) e un sensore da 12 megapixel (ultra-wide).

Xiaomi 15T arriva nelle tre colorazioni Black, Gray e Rose Gold e in due differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 649,90 euro

Taglio da 512 GB al prezzo di 699,90 euro

Acquista Xiaomi 15T su mi.com In bundle è possibile ricevere la stampante fotografica portatile Xiaomi Portable Photo Printer.

. Sfruttando il codice sconto 15TTUTTO è possibile ottenere uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.

Extra-valutazione dell'usato.

Promo lancio per Xiaomi 15T Pro su mi.com

Pur risultando pressoché identico, Xiaomi 15T Pro alza l’asticella su tutta la linea rispetto al modello base: esso può contare sul più prestante SoC Dimensity 9400+, su una maggiore ottimizzazione delle cornici attorno al display, su un comparto fotografico più raffinato (con sensore principale migliore e teleobiettivo periscopico con zoom 5x), su ricarica cablata più rapida e supporto alla ricarica wireless e molte altre cose.

Xiaomi 15T Pro arriva nelle tre colorazioni Black, Gray e Mocha Gold e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 799,90 euro

Taglio da 512 GB al prezzo di 899,90 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 999,90 euro

Sfruttando il codice sconto 15TTUTTO è possibile ottenere uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino.

In bundle è possibile ricevere lo smartwatch Xiaomi Watch S4.

Extra-valutazione dell'usato.

Con i due smartphone si possono vincere biglietti per le Nitto ATP Finals

Xiaomi quest’anno è Official Supplier per le categorie smartphone, tablet e monopattini elettrici delle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis del circuito internazionale che si svolgerà a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. In concomitanza con il lancio dei nuovi Xiaomi 15T, ha deciso di proporre un’interessante iniziativa a coloro che acquisteranno i due smartphone sul sito ufficiale.

Acquistando i due smartphone nelle versioni bundle, quindi Xiaomi 15T con la Xiaomi Portable Photo Printer o Xiaomi 15T Pro con lo Xiaomi Watch S4, è possibile partecipare a un contest che darà la possibilità di vincere due biglietti per i match delle Nitto ATP Finals.

Basterà scansionare il codice presente sulla scatola e seguire tutte le istruzioni presenti nella pagina del concorso che sarà attivo dal 24 settembre al 24 ottobre 2025. Tutti i dettagli del contest sono disponibili in questa pagina.