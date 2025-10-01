Google Foto è una delle app più potenti ed apprezzate della casa di Mountain View, che è costantemente al lavoro per potenziare e migliorare ulteriormente il servizio: le ultime novità trapelate riguardano gli strumenti per la creazione di Collage, che potrebbero ricevere un corposo rinnovamento. Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al dunque.

Novità in vista per i Collage di Google Foto

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di Google Foto per raccontarvi delle novità introdotte — su tutte, il nuovo editor delle immagini ampiamente disponibile su Android — e di quelle in arrivo, come l’editing conversazionale e la nuova funzione di ricerca di foto simili. Quest’oggi, invece, parliamo dello strumento Collage e di come nel prossimo futuro Google potrebbe renderlo decisamente più potente e versatile: le anticipazioni sono emerse dall’analisi dell’APK dell’aggiornamento v7.47.0 dell’app per Android, dunque allo stato attuale non possiamo avere certezze sull’effettiva introduzione delle novità, né tantomeno sulle tempistiche di rilascio.

Partiamo dalle basi: innanzitutto è opportuno ricordare che, ad oggi, Google Foto offre tre vie di accesso allo strumento Collage: selezionare fino a sei foto e poi cliccare su Crea e selezionare Collage; toccare il tasto “+” in alto a destra e selezionare la voce apposita; solo negli USA, selezionare l’opzione dalla nuova scheda Crea (che, come abbiamo visto pochi giorni addietro, sta arrivando anche in Italia ma in versione depotenziata in quanto sprovvista del contributo dell’AI). Una volta selezionate le immagini, si accede alla schermata di creazione del collage, che mostra le foto selezionate.

Ebbene, le modifiche in cantiere riguardano il secondo ed il terzo metodo descritti: stando alle anticipazioni, Google Foto mostrerà subito la schermata di creazione del collage senza alcuna immagine selezionata e gli utenti potranno riempirla toccando il tasto “+” in ciascun riguadro e scegliendo le immagini singolarmente; non mancherà la possibilità di aggiungere nuovi riquadri alla griglia tramite i tasti “+/-” fino ad un massimo di sei. Ciò renderà lo strumento nettamente più versatile, eliminando l’attuale limitazione che non consente di intervenire sulle immagini selezionate e sul loro numero una volta raggiunta la schermata di modifica del collage. In basso a destra fa capolino anche un inedito tasto Condividi, che rimane grigio fino a che l’utente non abbia inserito un’immagine in ogni riguadro del collage, dopodiché permette di condividere rapidamente la propria creazione senza necessariamente salvarne una copia sul dispositivo (naturalmente, ove interessati, è sempre possibile salvare il collage e procedere in un secondo momento alla sua condivisione).

Nuovi stili per il Diwali

Infine, dal codice dell’ultimo aggiornamento di Google Foto per Android sono emersi indizi circa tre nuovi stili pensati per la festa del Diwali, la tradizionale festività indiana nota anche come “festa delle luci” che quest’anno si celebrerà il prossimo 20 ottobre: “Diya”, “Lights” e “Rangoli”. Le immagini che seguono verranno probabilmente utilizzate da Google a scopo esemplificativo nella schermata introduttiva della funzionalità.

<code><string name=”photos_auratab_impl_diwali_promo_content_description”>Celebrate Diwali. New festive designs.</string>

<string name=”photos_auratab_impl_diwali_promo_subtitle”>New festive designs</string>

<string name=”photos_auratab_impl_diwali_promo_title”>🪔 Celebrate Diwali 🪔</string></code>

Dal momento che il tempo stringe, è probabile che almeno questa novità sia prossima all’introduzione. Per quanto riguarda le altre, invece, non ci resta che attendere.

Giunti alle battute conclusive, vi ricordiamo che l’ultimo aggiornamento di Google Foto per Android è già disponibile da qualche giorno ed è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.