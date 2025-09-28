Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così, come frutto di tale incessante lavoro, nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.27.18.

WhatsApp prova a migliorare gli aggiornamenti di stato

Lo scorso anno gli sviluppatori hanno studiato una nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato, rendendo in particolare più semplice la sezione superiore.

Ebbene, pare che le attenzioni del team di WhatsApp si siano ora rivolte anche alla parte inferiore e grazie alla versione 2.25.27.18 beta per Android ne abbiamo un assaggio.

Gli utenti che hanno avuto accesso alla versione riprogettata dell’interfaccia dell’aggiornamento di stato vedono nella parte inferiore il numero di visualizzazioni per ogni aggiornamento di stato sul lato sinistro dello schermo, in modo simile a quanto avviene nelle Storie di Instagram.

Nell’angolo in basso a destra si trovano due nuovi pulsanti di condivisione rapida che consentono agli utenti di condividere i propri aggiornamenti di stato direttamente su Facebook o Instagram.

Al momento non si sa quando questa nuova interfaccia potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

