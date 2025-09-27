Nuovi rumor e indizi emersi in Rete nelle ultime ore potrebbero aver accidentalmente svelato il nome del prossimo modello di smartphone pieghevole realizzato dalla compagnia cinese. Dovrebbe chiamarsi infatti Xiaomi 17 Fold, abbandonando di fatto le previsioni di un possibile Xiaomi Mix Fold 5: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 17 Fold: cosa sappiamo sul nuovo modello pieghevole

Cambio di rotta quindi per il nuovo modello di smartphone pieghevole della compagnia cinese, che potrebbe abbracciare la nuova serie top di gamma. Secondo quanto riportato da XiaomiTime, infatti, un nuovo modello di smartphone pieghevole sarebbe recentemente apparso all’interno del database IMEI, con il numero seriale 26023PN08C e il nome in codice “pecan”: a destare maggiore interesse in questo caso sarebbero le lettere “PN“: fino ad oggi, infatti, i numeri seriali della lineup di Xiaomi Mix Fold riportavano le lettere “PX” al loro interno, come nel caso di Mix Fold 4.

Al contrario, la sigla “PN” fa riferimento alla serie principale di smartphone top di gamma della compagnia, come per esempio l’imminente Xiaomi 17 (che dovrebbe essere composta anche dal modello base, Xiaomi 17 Pro e infine Xiaomi 17 Ultra).

Tipicamente, la compagnia cinese lancia i suoi smartphone pieghevoli nel mese di giugno, anche se questo modello potrebbe vedere la luce a febbraio 2026, in concomitanza con il debutto di Xiaomi 17 Ultra. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo Xiaomi 17 Fold potrebbe offrire lo fondamentalmente lo stesso setup di fotocamere visto in precedenza su Mix Fold 3, con un sensore principale Samsung S5KHP5 da 200 megapixel, un sensore ultra-wide OV50M da 50 megapixel, un altro sensore ausiliario OV50M da 50 megapixel e infine un sensore frontale OV16F da 16 megapixel. Appartenendo alla serie top di gamma, dunque, è lecito aspettarsi il nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 al suo interno.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di speculazioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalla compagnia produttrice cinese. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.