Ve ne avevamo già parlato in sede di recensione di Xiaomi 15T Pro e con queste nuove offerte bundle ne abbiamo già la conferma: se da una parte i prezzi di listino potrebbero essere l’unico vero limite all’appetibilità della nuova serie Xiaomi 15T, dall’altra — sin dal primo giorno —saranno ben pochi gli acquirenti che pagheranno davvero il prezzo pieno. Le offerte di cui parliamo in questa sede sono disponibili sullo store online ufficiale del colosso cinese e permettono di portarsi a casa pacchetti decisamente completi a prezzi molto interessanti.

Offerte bundle Xiaomi 15T e 15T Pro con REDMI Pad 2 Pro e non solo

Lanciati in coppia e accompagnati da altri prodotti giusto due giorni fa, Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono gli ultimi esponenti di una serie molto apprezzata della casa cinese soprattutto sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo. Al momento dell’annuncio, Xiaomi immediatamente reso disponibile una ghiotta promozione di lancio che permette di tagliare in modo netto il prezzo di listino e di ottenere anche altri vantaggi. Ebbene, sappiate che la promo di cui vi abbiamo già parlato diffusamente non è la sola avente per protagonisti i nuovi smartphone di Xiaomi, anzi su mi.com sono disponibili a prezzo scontato dei pacchetti che chiamano in causa anche un altro prodotto fresco di lancio: il tablet REDMI Pad 2 Pro.

I bundle proposti comprendono uno smartphone della serie in discorso, il nuovo tablet REDMI capace di sdoppiarsi come powerbank e anche due accessori dedicati a quest’ultimo: la cover tastiera e il pennino smart. I prezzi finali possono essere ottenuti soltanto aggiungendo il coupon TOPNEG10 — che dà diritto al 10% di sconto — prima del checkout e sono di 494,91 euro per il bundle con Xiaomi 15T e di 719,91 euro con Xiaomi 15T Pro nel taglio da 1 TB. Di seguito i link diretti all’acquisto:

Acquista Xiaomi 15T Pad Collection 3 a 494,91 euro su mi.com Prodotti inclusi: Xiaomi 15T 12 GB + 256 GB REDMI Pad 2 Pro 6 GB + 128 GB REDMI Smart Pen White REDMI Pad 2 Pro Keyboard.

Acquista Xiaomi 15T Pad Collection 1 a 719,91 euro su mi.com Prodotti inclusi: Xiaomi 15T Pro 12 GB + 1 TB REDMI Pad 2 Pro 6 GB + 128 GB REDMI Smart Pen White REDMI Pad 2 Pro Keyboard.



Vi lascerete tentare da queste offerte in bundle? Fatecelo sapere e non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra recensione del modello Pro.

