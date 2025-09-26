Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: si tratta della versione 2.25.27.4.

WhatsApp Beta migliora la scheda delle chiamate

Nei mesi scorsi è emerso che il team di sviluppatori era al lavoro sul miglioramento dell’esperienza utente per le chiamate vocali e per quelle video e grazie alla versione 2.25.27.4 beta per Android scopriamo che vi sono altre novità al riguardo, volte in particolare a rendere più comoda la scheda delle Chiamate.

La nuova interfaccia è stata studiata per rendere più semplice la navigazione nella scheda Chiamate, ciò attraverso un layout più organizzato e intuitivo con quattro opzioni nella parte superiore dello schermo.

La prima opzione consente agli utenti di avviare una chiamata selezionando contatti o persino gruppi (fino a 31 persone contemporaneamente) mentre la seconda permette di pianificare le chiamate in anticipo e condividere l’evento in una chat (in modo che tutti i partecipanti siano a conoscenza della data e dell’orario).

Una terza opzione è una scorciatoia dedicata per aprire il tastierino, così da consentire agli utenti di chiamare qualsiasi numero con un account WhatsApp e la quarta opzione riguarda la gestione dei preferiti.

Al momento non si sa quando questa nuova interfaccia sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.