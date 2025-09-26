Chi acquista un device Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e in funzionalità e applicazioni esclusive.

Un esempio in tal senso è quello che ci è arrivato nelle scorse ore dall’app Game Booster, che si è aggiornata con l’introduzione di una funzionalità apprezzata da molti giocatori su PC: stiamo parlando della possibilità di visualizzare un monitoraggio del sistema in overlay.

Una novità per l’app Game Booster

Una volta aggiornata l’applicazione, gli utenti durante il gioco avranno la possibilità di toccare l’icona di Game Booster nell’angolo in basso a sinistra dello schermo e abilitare l’opzione di monitoraggio del sistema, che apparirà nell’angolo in alto a destra dello schermo, mostrando i dati in tempo reale relativi a FPS, utilizzo della CPU, utilizzo della GPU e utilizzo della RAM.

Queste informazioni possono essere posizionate in qualunque parte dello schermo senza ostacolare il gioco, consentendo così agli utenti di vedere finalmente quanti frame vengono raggiunti dai loro titoli preferiti.

Ecco una breve dimostrazione della nuova funzione:

Inoltre, con la versione 8.0.01.10 di Game Booster viene aggiunto anche un menu mobile che è possibile abilitare per avere accesso a funzioni come l’acquisizione di screenshot e l’attivazione o la disattivazione del monitoraggio del sistema in qualsiasi momento durante il gioco.

Al momento questa nuova versione dell’app è disponibile solo per la serie Samsung Galaxy S25 e per Samsung Galaxy Z Fold7 ma presto dovrebbe essere implementata per tutti.

Se desiderate scaricare Game Booster potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 8.0.01.10 la trovate qui. L’app può essere scaricata anche dal Samsung Galaxy Store.