Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente HONOR X9d, nuovo modello di smartphone di fascia media della compagnia cinese. Tra le caratteristiche più salienti rientrano senz’ombra di dubbio la sua batteria dall’ampia capacità, ma non solo: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

HONOR X9d: specifiche tecniche e prezzi

Come detto poco sopra, al centro di tutto troviamo sicuramente la batteria in silicio-carbonio da ben 8300 mAh di capacità, in grado di assicurare un buon livello di autonomia per l’esperienza d’uso quotidiana. Confermata inoltre la certificazione IP69K, che ne attesta la resistenza ai getti d’acqua alle alte temperature (fino a 80 gradi centigradi) e ad alta pressione (fino a 30 bar). A conti fatti, si tratterebbe di una versione rebrand di HONOR X70, lanciato in esclusiva sul mercato cinese nei primi mesi di quest’anno: a fare la differenza in quel caso era la velocità di ricarica leggermente inferiore, pari a 66 W di potenza.

Sul lato anteriore troviamo un display AMOLED da 6,79 pollici, con risoluzione Full HD+ e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, oltre che un picco di luminosità di 6000 nit. Al suo interno monta il chip Snapdragon 6 Gen 4, abbinato rispettivamente a 12 GB di RAM e 256 (o 512) GB di memoria interna. Grazie alla scocca in grado di assorbire gli urti, poi, HONOR X9d offre un’elevata durabilità nel tempo.

Passiamo poi al comparto fotocamere, che non presenta particolari miglioramenti: troviamo infatti lo stesso sensore principale da 108 megapixel e il sensore ultrawide da 5 megapixel. Lato software è presente l’interfaccia proprietaria MagicOS 9.0, basata sul sistema operativo Android 15.

Il nuovo HONOR X9d è disponibile ai preorder nelle colorazioni Reddish Brown, Midnight Black, Sunrise Gold e Forest Green, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 1499 Ringgit malesi, pari a circa 302 euro

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 1699 Ringgit malese, pari a circa 342 euro

La divisione malesiana di HONOR ha aperto attualmente i preorder per HONOR X9d, che fino al prossimo 9 ottobre sarà accompagnato gratuitamente in bundle con il tablet HONOR Pad X7. Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita relativa al territorio europeo, nè tantomeno il listino prezzi: non ci rimane dunque che attendere ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito direttamente da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.