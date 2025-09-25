La serie Honor Magic si avvicina sempre di più e con essa si intensificano le informazioni; a pochi giorni dal lancio in Cina previsto per il 15 ottobre, iniziano ad emergere i primi dettagli concreti sul prossimo flagship Magic 8 Pro, tra cui un inedito tasto fisico dedicato all’AI, un nuovo linguaggio di design e una dotazione tecnica che punta dritto alla fascia alta del settore.

Il tutto non è merito di un informatore bensì è stato anticipato da alcune immagini esclusive diffuse dalla stessa Honor.

Honor Magic 8 Pro si mostra con un design familiare, ma rinnovato

Il colosso cinese ha diffuso una serie di immagini esclusive a The Verge, dalle quali, a un primo sguardo, è possibile notare come mantenga alcune caratteristiche estetiche già viste nel Magic 7 Pro, come il modulo fotografico posteriore circolare e la colorazione azzurro pastello, molto simile a quella della generazione precedente.

Tuttavia, non mancano le novità in quanto il retro è completamente piatto, abbandonando le curvature laterali, mentre i bordi sembrano più squadrati, in linea con l’attuale tendenza del settore.

Le immagini mostrano anche una nuova disposizione dei tasti: accanto al classico bilanciere del volume e al sensore laterale per le impronte digitali, spicca un ulteriore pulsante fisico sul lato sinistro del dispositivo.

Honor stessa ha confermato che si tratterà di un “AI button” dedicato alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale dell’azienda.

Nonostante ciò, non ha ancora rivelato con precisione quali saranno queste feature.

L’azienda ha però svelato Magic Color, una nuova funzionalità software che permette di riadattare immagini e video utilizzando la palette cromatica di un’altra immagine scelta dall’utente.

Questo tipo di funzione, simile per certi versi agli strumenti di restyling visti su app creative come Canva o Adobe Express, potrebbe rappresentare solo la punta dell’iceberg.

Con l’adozione dell’ultimo processore di Qualcomm, è lecito aspettarsi capacità AI avanzate sia per il comparto fotografico che per l’interazione quotidiana con il dispositivo, tra suggerimenti intelligenti, generazione di contenuti e ottimizzazione personalizzata delle prestazioni.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà il cuore del dispositivo

Honor ha confermato che la serie Magic 8 sarà una delle prime a montare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, annunciato da Qualcomm nelle scorse ore.

Si tratta del SoC più potente mai rilasciato dalla casa americana, pensato per offrire prestazioni eccezionali in termini di elaborazione, efficienza energetica, AI e grafica.

Secondo i primi benchmark pubblici, il chip Elite Gen 5 dovrebbe garantire:

Miglioramenti fino al 30% in velocità di calcolo AI rispetto alla generazione precedente.

Un modem integrato di nuova generazione con supporto per Wi-Fi 7 e connettività satellitare.

Una nuova GPU Adreno ottimizzata per il gaming mobile e per l’uso di visori XR.

Comparto fotografico: 200 megapixel e zoom ottico migliorato

Anche se Honor non ha ancora condiviso l’intera scheda tecnica del comparto fotografico, alcune indiscrezioni e sample ufficiali, condivise dall’azienda stessa, suggeriscono un sensore principale da 200 megapixel con lunghezza focale equivalente a 85 mm e apertura f/2.6. Questo implica un netto salto di qualità nello zoom ottico rispetto al periscopio da 72 mm del Magic 7 Pro.

La configurazione posteriore dovrebbe includere quattro elementi visivi nel modulo circolare, con tre fotocamere effettive più un sensore ToF (Time-of-Flight) per la mappatura della profondità.

Data di lancio e possibile arrivo in Europa

Come accaduto con la generazione precedente, anche stavolta Honor dovrebbe presentare inizialmente due modelli principali: Magic 8 e Magic 8 Pro, a cui seguiranno presumibilmente le varianti Lite, Ultra e Mini nel corso del 2026.

Durante l’evento del 15 ottobre in Cina, è attesa anche la presentazione del MagicPad 3 Pro, tablet flagship anch’esso equipaggiato con il chip Elite Gen 5.

Come da tradizione ormai, per il lancio europeo dei nuovi smartphone, bisognerà con ogni probabilità attendere il primo trimestre del 2026. In Europa, Honor ha finora posizionato i suoi modelli Pro con un prezzo di partenza superiore ai 1000 euro.

Non è escluso che la casa cinese possa lanciare una campagna promozionale più aggressiva per rafforzare la sua presenza nel mercato occidentale, magari facendo leva proprio sul nuovo pulsante AI come elemento distintivo.

Manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale, ne sapremo sicuramente di più con l’avvicinarsi della data di lancio.

