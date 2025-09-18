Nel corso delle ultime ore, diversi rumor e conferme ufficiali avrebbero tolto il velo ai prossimi modelli di smartphone in arrivo, che includono rispettivamente la serie HONOR Magic8, HONOR Magic V6 e Xiaomi 17 Pro Max: scopriamone insieme tutti i dettagli e le possibili specifiche tecniche.

HONOR Magic8: confermata l’uscita entro l’anno

Nel corso delle ultime ore, la compagnia ha confermato ufficialmente che HONOR Magic8 vedrà la luce sul mercato entro la fine dell’anno corrente, probabilmente a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre. Tra le promesse dichiarate della compagnia per la nuova serie di modelli rientrano un occhio di riguardo per le funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale, utili sotto molteplici aspetti nella vita quotidiana.

L’annuncio in merito al periodo d’uscita proviene direttamente da Guo Qui, CMO di HONOR, il quale ha dichiarato sui profili social che la nuova serie HONOR Magic8 rientrerà di pieno diritto tra i più interessanti top di gamma dell’ultimo trimestre del 2025, nonostante non sia stata ancora menzionata una data precisa e specifica.

L’uscita della serie in questo caso potrebbe avvenire su due tempi, con il lancio iniziale del modello standard e HONOR Magic8 Pro, cui seguiranno in un secondo momento il top di gamma HONOR Magic8 Ultra e il modello compatto HONOR Magic8 Mini, che potrebbero vedere la luce nei primi mesi del 2026.

Un altro punto importante, poi, sarà rappresentato dal sistema operativo, con la presenza dell’interfaccia proprietaria MagicOS 10, che come anticipato poco sopra porterà con sè diverse funzionalità di intelligenza artificiale e non solo, probabilmente con un tasto fisico appositamente dedicato.

Le ultime indiscrezioni a tal proposito puntano inoltre a un significativo miglioramento per il comparto fotocamere: si parlerebbe infatti di un’inedita tecnologia NoxGod per l’implementazione di un sensore teleobiettivo da 200 megapixel, oltre che l’aggiunta di un modulo Time-of-Flight (in acronimo, dtOF) che potrebbe portare a significativi miglioramenti nelle fotografie e nelle applicazioni basate sulla realtà aumentata.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta per lo più di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalla compagnia produttrice cinese. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

HONOR Magic V6: miglioramenti per la fotocamera

A pochissimi giorni dal debutto europeo di HONOR Magic V5, già si comincia a parlare del suo immediato successore. Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, anche il nuovo HONOR Magic V6 farà uso di sensori da 200 megapixel per il suo comparto fotocamere, similmente a quanto visto poco sopra con HONOR Magic8.

Si tratterebbe a tutti gli effetti di un’importante sfida tecnica, tenendo conto soprattutto dell’esiguo spessore del precedente modello. L’uscita in questo caso è prevista per i primi mesi del 2026, in attesa di conferme ufficiali da parte della compagnia produttrice.

Xiaomi 17 Pro Max: i primi dettagli sulla fotocamera

La nuova serie top di gamma Xiaomi 17 procede inesorabile a svelarsi nel corso di queste settimane, senza soluzione di continuità. Proprio nelle ultime ore, in particolare, alcuni leak avrebbero svelato i primi dettagli sul comparto fotocamere di Xiaomi 17 Pro Max. Nello specifico, quest’ultimo modello dovrebbe condividere il sensore principale e il sensore ultrawide con il suo “fratello minore”, presentando al contempo alcune leggere differenze per il sensore teleobiettivo: questo presenterà ancora uno zoom 5x, con una più ampia apertura da f/2.6, contro il rapporto focale f/3.0 del modello Pro.

Il sensore principale offrirà invece una risoluzione da 50 megapixel con apertura f/1.67, mentre il sensore ultrawide presenterà una lunghezza focale di 17 millimetri. Tutti i sensori saranno, con ragionevole certezza, realizzati in collaborazione con Leica. Entrambi i modelli offriranno al loro interno il nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, che sarà presentato nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordiamo infine che la nuova serie Xiaomi 17 sarà svelata ufficialmente entro la fine di settembre: attendiamo anche in questo caso ulteriori delucidazioni in merito direttamente da Xiaomi.